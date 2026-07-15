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Peugeot predstavlja novi motor Turbo 100: ko tehnologija naredi razliko

Ljubljana, 15. 07. 2026 00.15 pred 26 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Peugeot

Peugeot z novo generacijo 1,2-litrskega turbobencinskega motorja Turbo 100 odpira pomembno razvojno poglavje, v katerem združuje tehnične izboljšave, večjo učinkovitost in poudarek na dolgoročni zanesljivosti. Gre za prenovo, ki presega klasično posodobitev in cilja predvsem na tisto, kar vozniki v vsakdanji uporabi najbolj cenijo: brezskrbnost, predvidljivost in zaupanje. Novi motor je že na voljo v modelih Peugeot 208 in Peugeot 2008.

Peugeot

Temeljita prenova z jasnim ciljem

Čeprav novi motor ohranja trivaljno zasnovo z delovno prostornino 1.199 kubičnih centimetrov, je pod površjem precej drugačen od predhodnika. Kar 70 odstotkov komponent je na novo razvitih, kar potrjuje, da gre za celovito tehnično prenovo in ne zgolj za evolucijo obstoječega motorja. Med pomembnejšimi novostmi so nov sistem krmiljenja ventilov z verigo, prenovljeni blok motorja, novi bati in batni obročki ter posodobljen sistem neposrednega vbrizga goriva.

Pomembno vlogo ima tudi nov turbopolnilnik s spremenljivo geometrijo, ki izboljšuje odzivnost motorja predvsem pri nižjih vrtljajih. Sistem neposrednega vbrizga deluje pod tlakom do 350 barov, motor pa uporablja tudi Millerjev cikel zgorevanja z visokim kompresijskim razmerjem, kar prispeva k boljši toplotni učinkovitosti in nižji porabi goriva.

Pri razvoju so se inženirji osredotočili predvsem na zmanjšanje notranjega trenja, učinkovitejše hlajenje posameznih komponent ter boljši nadzor porabe olja skozi celotno življenjsko dobo motorja.

Učinkovitost in prožnost za vsak dan

Motor Turbo 100 razvije največjo moč 74 kW (101 KM) pri 5.500 vrtljajih na minuto, največji navor 205 Nm pa doseže že pri 1.750 vrtljajih na minuto. Največ navora je tako na voljo že v območju, kjer vozniki motor uporabljajo največ časa. To v praksi pomeni dobro odzivnost pri mestni vožnji, hkrati pa bolj sproščeno vožnjo na daljših poteh.

Novi motor Turbo 100 je že na voljo na modelih 208 in 2008, kjer združuje živahno odzivnost, nizko porabo goriva in tehnologijo, razvito z mislijo na dogoročno zanesljivost. Po podatkih proizvajalca znaša povprečna poraba po merilnem ciklu WLTP pri modelu Peugeot 208 5,1 litra na 100 kilometrov, pri SUV-ju 2008 pa 5,7 litra.

Peugeot

Preverjeno v praksi - milijoni kilometrov testiranj

Razvoj novega motorja ni temeljil le na simulacijah in laboratoriju. Peugeot je njegovo delovanje preverjal v razmerah, ki odražajo dejansko uporabo vozil.

Program testiranj je vključeval več kot 30.000 ur laboratorijskih preskusov ter dodatne preizkuse v ekstremnih pogojih, dokončno potrditev pa je motor dobil na cestah. Testna vozila so skupaj prevozila več kot tri milijone kilometrov, pri čemer so nekatera presegla tudi mejo 200.000 kilometrov. Takšen obseg testiranja omogoča natančno analizo delovanja komponent skozi celoten življenjski cikel in je pomemben argument za zaupanje kupcev v novo tehnologijo.

Brezskrbnost kot del celotne izkušnje

Poleg tehničnih izboljšav Peugeot poudarja tudi vidik lastništva. Novi motor spremlja sedem let jamstva - kombinacija dveh let tovarniške garancije in petih let podaljšanega jamstva Flexcare. To pomeni večjo predvidljivost stroškov in dodatno varnost za kupca, hkrati pa kaže na zaupanje proizvajalca v lastne razvojne rešitve.

Peugeot

Pripravljen na prihodnost

Nova generacija motorja Turbo 100 predstavlja uravnotežen odgovor na pričakovanja današnjih kupcev: učinkovita poraba, dobra odzivnost, preverjena zanesljivost in dolgoročna brezskrbnost. Gre za premišljen tehnološki korak, s katerim Peugeot utrjuje svojo prisotnost v segmentu sodobnih, vsakodnevno uporabnih pogonskih rešitev.

Motor je že na voljo v modelih Peugeot 208 in Peugeot 2008 – preverite zalogo vozil in odkrijte, kako se nove tehnične izboljšave poznajo tudi v vsakodnevni vožnji.

Peugeot

 

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