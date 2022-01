Peugeot ti v roke polaga navdih, da pokažeš svoj pogled na izjemnost

Francoska znamka PEUGEOT od nekdaj slovi po izjemnem dizajnu združenem z visoko tehnologijo. Ideja za kreativni natečaj IZJEMNOST se je porodila v čakanju na novi Peugeot 308, ki na tržišče prihaja marca, in je preprosto izjemen. Z njim bo vsako doživetje pristnejše in intenzivnejše. Kot prvo vozilo na svetu nosi najnovejši Peugeotov logotip, ki se z ultramodernim videzom bohoti na okrasni maski vozila ter z njim naznanja popoln preporod in je povrh vsega narejen v Sloveniji. Izjemno.