Pfizer v tretjem četrtletju okrepil dobiček

Največji ameriški proizvajalec zdravil je ob dobrih četrtletnih rezultatih zvišal napoved prodaje cepiva proti covidu-19, hkrati pa ocenil, da bo cepivo tudi v prihodnje v proračun podjetja navrglo milijarde.

Več kot dve leti od začetka pandemije covida-19 je izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla ocenil, da bodo prihodki na račun covida-19 vztrajali še naprej, čeprav ne bodo več dosegali takšnih ravni kot letos. "To bo blažilec za vse nepredvidene izzive v povezavi z drugimi proizvodi v našem portfelju," je dejal.

Samo letos naj bi Pfizerjevo cepivo proti covidu-19 comirnaty navrglo 34 milijard dolarjev (dobrih 34 milijard evrov), kar je dve milijardi dolarjev več od prvotnih ocen. Pfizer je medtem ohranil napoved o letošnji prodaji zdravila za zdravljenje covida-19 paxlovid v višini 22 milijard dolarjev.

Bourla je ob objavi četrtletnih rezultatov še napovedal, da bo Pfizer v prihodnjem letu in pol izdal do 19 novih proizvodov. Med njimi je še posebej izpostavil zdravila za zdravljenje respiratornega sincicijskega virusa, kronične vnetne črevesne bolezni in migrene.