PGD Gotovlje: Ker tokrat nam pomagate vi

'Ker tokrat nam pomagate vi' je slogan prve gasilske veselice v Sloveniji, ki bo potekala preko spleta. Člani PGD Gotovlje bodo predvajali koncert Pera Lovšina in Ansambla Dar ter se na ta način pridružili tisočerim po svetu, ki v času covid-19 s svojimi nastopi nasmeh in dobro voljo v domove pripeljejo preko spleta. Gasilske veselice so eden glavnih virov sredstev prostovoljnih gasilcev za nakup opreme. V PGD Gotovlje potrebujejo novo gasilsko vozilo.

icon-expand FOTO: PGD Gotovlje icon-chevron-left icon-chevron-right

V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Gotovlje bodo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje jutri, 22. avgusta, organizirali nekoliko drugačno gasilsko veselico – preko Facebook in Youtube kanala bodo predvajali koncert Pera Lovšina in Ansambla Dar. "Tradicionalno gasilsko veselico bomo tokrat malce drugače preživeli skupaj, saj si v PGD Gotovlje želimo, da si med njo vsi gledalci vzamejo čas zase: morda pripravijo dobrote na žaru, popijejo pijačo s prijatelji in se sprostijo od vsakdanjih skrbi ob dobri glasbi. Seveda pa bodo vsi, ki bodo veselico spremljali, tudi vključeni v dogajanje. Vsak bo lahko poslal svoje fotografije in komentarje – najboljše bomo na koncu tudi nagradili z bogatimi nagradami. Vsi podatki o veselici v živo so dostopni na Facebook strani našega društva,"so pojasnili v PGD Gotovlje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

PGD Gotovlje ima 40 let staro gasilsko vozilo, zbirajo za novega Gasilske veselice so poleg druženja in zabave za prostovoljne gasilce eden glavnih virov sredstev za nakup opreme za zaščito in varovanje ljudi. V PGD Gotovlje, v katerem deluje 110 gasilcev in kjer letno opravijo več deset intervencij, potrebujejo novo gasilsko vozilo. Staro je namreč močno dotrajano, saj šteje že skoraj 40 let. Sredstva za nakup novega jim sicer pomaga zbirati tudi občina. "Zbiranje sredstev je zaradi covid-19 in nemogoče organizacije običajnih gasilskih veselic tako za naše kot za vsa ostala društva zelo oteženo. Zato želimo sredstva za nakup vozila pridobiti z organizacijo veselice v živo s pomočjo donacij gledalcev," so povedali gasilci PGD Gotovlje.

icon-expand V PGD Gotovlje deluje 110 gasilcev in kjer letno opravijo več deset intervencij. FOTO: PGD Gotovlje