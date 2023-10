PGD Kočevje bogatejše za novo gasilsko vozilo z lestvijo

V uradnem delu programa na mestni ploščadi so dopoldne zbrane nagovorili predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje, Gasilske zveze Kočevje in župan Vladimir Prebilič , ki je gasilkam in gasilcem tudi predal ključe novega vozila. To je bilo po uradnem delu na ogled na parkirišču pri Kulturnem centru Kočevje.

Nakup nove gasilske avtolestve so v Kočevju izvedli v okviru investicijskega programa, ki ga je tamkajšnji občinski svet potrdil januarja letos in v okviru katerega namerava občina za izvajanje javne gasilske službe nameniti 1,9 milijona evrov. Pogodbo o nakupu avtomobila so z dobaviteljem, podjetjem Rosenbauer, podpisali marca letos. Gre sicer za največji nakup za potrebe gasilcev v občini do zdaj.

Novo vozilo z 32-metrsko lestvijo bo nadomestilo več kot 30 let staro avtolestev, ki je dotrajana. Služilo bo predvsem za intervencije na višini, to je v stanovanjskih stavbah, poslovnih poslopjih in javnih objektih. V občini so namreč z analizo ugotovili, da imajo kar 289 objektov, kjer je ob intervenciji tovrstno gasilsko vozilo nujno, 1871 objektov pa je takšnih, kjer je tovrstna avtolestev zaželena za varno in učinkovito posredovanje.

Uprava RS za zaščito in reševanje je za vozilo prispevala 325.000 evrov, ostalo so krili delno iz požarne takse, delno iz lastnih sredstev občine.