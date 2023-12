PGD Mengeš prerazporedil pol milijona evrov donacij. Zajc: Izčrpan sem

Sprva povsem nedolžna in dobronamerna objava na Facebooku, ki pa se je v tednih in mesecih, ki so sledili, sprevrgla v pravo dramo, vključno s tremi odvetniki, javnim linčem, predvsem pa črnim madežem na uniformah slovenskih prostovoljnih gasilcev. A danes, štiri mesece kasneje, je ta zgodba po besedah mengeških gasilcev "končno zaključena".

"Skupaj je bilo nakazanega okoli 508 tisoč evrov, v prvi rudni smo dobili nakazila na ime donacije Sandi Zajc 280 tisoč," pojasnjuje član nadzornega odbora PGD Mengeš Tone Kosec.

Od tega jih je Zajc prejel dobrih 170, nekdanji partnerki pa je po dogovoru pripadlo 95 tisočakov. Pri ostalih transakcijah namen ni bil viden - ta sredstva pa so lahko razdelili šele, ko so jim podatke o namenih posredovale banke. "Partnerka je tudi rekla, da od tega denarja, kjer namen ni viden, noče in da to vse prepušča Sandiju Zajcu. Potem pa, če povzamemo, je Sandi dobil skupi 378 tisoč, partnerica 95, z namenom PGD Mengeš je bilo pa 34 tisoč," končno računico pojasnjuje Kosec.

A tudi po doseženem dogovoru zgodbe še ni bilo konec: ker je prošnjo za donacije Sandiju Zajcu objavil na svojo roko in ker se javno ni postavljal na stran društva, se je moral dolgoletni predsednik Sandi Jaklič od svoje funkcije in društva pred kratkim posloviti. "Gasilci so mu v bistvu dali nezaupnico. Tako zadevo pa ne bi smel sam naredit, bi mogel vsaj upravni odbor to potrditi, da se kaj takega lahko naredi," še dodaja Kosec.

"Ponoči ne morem spati, izčrpan sem"

Kot pravijo v društvu, Sandi Zajc namreč ni edini mengeški gasilec, ki so mu poplave 4. avgusta uničile dom, je pa zaradi odmevne akcije finančno pomoč prejel le on. "Ponoči ne morem spati, izčrpan sem," tako pa nam je v telefonskem pogovoru povedal Zajc, ki tako kot zdaj že nekdanji predsednik podpore gasilskih kolegov ne uživa več. Kot pravi, je poveljnik nad njim ves čas vršil pritiske, ga vmes začasno celo suspendiral, a je Gasilska zveza Slovenije kasneje ugotovila, da je bil suspenz nezakonit.

"Še naprej bom ostal član PGD Mengeš, ker nimam slabe vesti," je še povedal, glede denarja pa: "Trenutno imam povsem druge skrbi, pritiski name se še vedno stopnjujejo, stanovanja nimam, čimprej moram rešiti stanovanjski problem".