Gasilci na kraju v rekordnih šestih minutah: kako je to mogoče?

V požaru, ki je zajel termalni park Aqualuna v Podčetrtku, ni bil poškodovan nihče. Zasluga zato gre požrtvovalnim gasilcem, ki so se s plameni spoprijeli že po šestih minutah od prvega klica na pomoč. Kaj je botrovalo tako bliskovitemu odzivu?

Govorili smo z vodjo sobotne intervencije v termalnem parku Aqualuna Miho Počivalškom iz PGD Pristava pri Mestinju. Prva gasilca s cisterno sta bila na požarišču v rekordnem času, šestih minutah, je pojasnil. Čez kakšno minuto se jima je pri gašenju že pridružilo še nekaj gasilcev. Na kraj so v rekordnem času prihiteli še gasilci PGD Podčetrtek in PGD Imeno, sledila so jim še ostala gasilska društva, ki niso veliko zaostajala. S plameni se je tako spopadlo 95 gasilcev s 23 vozili prostovoljnih gasilskih društev Podčetrtek, Pristava, Imeno, Sela, Virštanj, Kristan Vrh, Mestinje, Šmarje pri Jelšah in Zibika.

Na vprašanje, kako je možno, da so se tako bliskovito odzvali, Počivalšek pove, da je njihova gasilska ekipa zelo hitra: "Odvisno je seveda, kje so, ko zazvoni telefon. Večinoma so doma, takoj ob klicu vse izpustijo iz rok in odhitijo v gasilski dom." Kot je pojasnil, je bilo v tem primeru pomembno tudi to, da je do Aqualune, od koder se je valil dim, tudi dobro prevozna glavna cesta. A ko so prvi gasilci prispeli tja, čeprav v rekordnem času, je bil požar že povsem razvit, pripoveduje. Kot pove, k sreči v bližini objekta, kjer so že pustošili ognjeni zublji, ni bilo drugih objektov, na katere bi lahko ogenj preskočil in se še razširil.