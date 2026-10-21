Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Wikipedia, Arnes in vladne spletne storitve začasno nedosegljive

Ljubljana, 21. 10. 2026 18.55 pred 22 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.L.
Wikipedia

V najbolj razširjenem programskem jeziku na svetu, ki po nekaterih ocenah poganja približno 70 odstotkov vseh spletnih strani, so zaznali dve kritični pomanjkljivosti v kibernetski varnosti. Več vlad in agencij je spletne strani pozvalo, naj si čim prej namestijo popravke. Če to še ni mogoče, naj za nekaj časa svoje spletne strani umaknejo. Z Arnesa, ki zagotavlja omrežje in digitalne storitve slovenskim izobraževalnim, raziskovalnim in kulturnim ustanovam, so sporočili, da obstaja možnost, da bodo nekatere njihove storitve začasno nedosegljive. Delno nedostopna je tudi Wikipedia, finske vladne spletne storitve in spletna stran nizozemskega NIJZ.

Kritično pomanjkljivost v kibernetski varnosti programskega jezika PHP so raziskovalci zaznali s pomočjo najsodobnejše umetne inteligence, ki jo je izdelal OpenAI, navaja BBC.

Podjetje za kibernetsko varnost Wiz ocenjuje, da gre za "najhujše ranljivosti, ki jih je kdaj koli odkrila tehnologija".

Nacionalni centri za kibernetsko varnost v EU in po svetu so vse, ki uporabljajo PHP, pozvali, naj si čim prej namestijo popravke oziroma posodobitve.

Ranljivost bi hekerjem potencialno omogočila, da bi na spletne strani namestili zlonamerno programsko opremo in posledično onemogočili delovanje spletnega mesta.

Wikipedia, finske javne spletne storitve, nizozemski NIJZ ...

Ameriška nacionalna agencija je vse organizacije pozvala, naj svoje sisteme izklopijo, če jih ni mogoče posodobiti s popravkom.

Tudi spletna enciklopedija Wikipedia je sporočila, da odpravljajo varnostne ranljivosti, nekatere njihove strani zato danes niso bile dostopne.

Finska je začasno onemogočila vladne javne spletne storitve, nizozemska agencija za kibernetsko varnost pa je sporočila, da zaradi ranljivosti umika lastno spletno stran. Tudi nizozemski Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje in agencija nizozemske vlade so svoje spletne strani umaknili.

PHP je najbolj razširjen strežniški programski jezik na svetu.
PHP je najbolj razširjen strežniški programski jezik na svetu.
FOTO: Shutterstock

"SI-CERT uporabnikom in organizacijam svetuje, da se pripravijo na takojšnjo namestitev popravkov na vseh prizadetih sistemih. Kjer takojšnja namestitev popravkov ni izvedljiva, naj organizacije razmislijo o izolaciji spletnih aplikacij iz javnih omrežij, dokler ne bo na voljo rešitev," svetuje slovenski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT.

Ranljivosti bi lahko vplivale na vse različice PHP od PHP 5 naprej. Fundacija PHP je izdajo popravkov načrtovala od danes od 16. ure dalje.

Urad vlade za informacijsko varnost uporabnikom in organizacijam priporoča, da čim prej identificirajo vse aplikacije, ki temeljijo na PHP, vključno z aplikacijami, ki so dostopne prek interneta, se pripravijo na namestitev varnostnih popravkov takoj, ko bodo na voljo, in preverijo tudi aplikacije in rešitve, ki uporabljajo vgrajeno različico PHP oziroma so odvisne od PHP, ki ga vzdržuje proizvajalec druge programske opreme.

Kaj je PHP?

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) je priljubljen odprtokodni skriptni programski jezik, ki se uporablja za razvoj dinamičnih spletnih strani in aplikacij. Razvoj jezika PHP danes poteka pod okriljem neprofitne organizacije The PHP Foundation. PHP je najbolj razširjen strežniški programski jezik na svetu, po nekaterih ocenah poganja približno 70 odstotkov vseh spletnih strani, pojasnjujejo na SI-CERT.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
PHP kibernetska varnost SI-CERT vsiljivci varnostni popravek

Ustanovili bi 'železniški Dars', pospešek hitri progi med Mariborom in Ljubljano

24ur.com Spletne strani nekaterih državnih organov znova nedostopne
24ur.com Vladne spletne strani znova tarča kibernetskega napada
24ur.com Po sredinih težavah omrežje spet 'bolj odzivno in stabilno'
24ur.com Po tehničnih težavah večina spletnih strani spet deluje
24ur.com Spletne strani vladnih organov občasno ne delujejo, a ne gre za hekerski napad
24ur.com Internet poln neprimernih vsebin, saj ni bil ustvarjen z mislijo na otroke
24ur.com Spletnih strani državnih ustanov niso napadli hekerji
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Analist
21. 10. 2026 19.10
PHP ni priljubljen. Upraba je razsirjena samo med osebami ki so ostale nekje med 1990 in 2010
Odgovori
+1
1 0
inside1
21. 10. 2026 19.08
al jih pa AI vleče za nos in so tako odpira vrata, da pride v sisteme
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Prijateljstvo, ob katerem ostajaš osamljen
Prijateljstvo, ob katerem ostajaš osamljen
Bil je še otrok, danes ga te besede še vedno preganjajo
Bil je še otrok, danes ga te besede še vedno preganjajo
zadovoljna
Portal
Veselila se je samskega življenja, nato pa jo je osvojil 17 let mlajši podjetnik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Vse oči so bile uprte v Niko Zorjan
Vse oči so bile uprte v Niko Zorjan
vizita
Portal
Kako statini delujejo na telo in kaj morate vedeti o njih
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
cekin
Portal
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
moskisvet
Portal
Ta aplikacija vam požira baterijo
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
dominvrt
Portal
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
okusno
Portal
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
voyo
Portal
Zelena milja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022