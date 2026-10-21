Wikipedia, Arnes in vladne spletne storitve začasno nedosegljive

Kritično pomanjkljivost v kibernetski varnosti programskega jezika PHP so raziskovalci zaznali s pomočjo najsodobnejše umetne inteligence, ki jo je izdelal OpenAI, navaja BBC. Podjetje za kibernetsko varnost Wiz ocenjuje, da gre za "najhujše ranljivosti, ki jih je kdaj koli odkrila tehnologija". Nacionalni centri za kibernetsko varnost v EU in po svetu so vse, ki uporabljajo PHP, pozvali, naj si čim prej namestijo popravke oziroma posodobitve. Ranljivost bi hekerjem potencialno omogočila, da bi na spletne strani namestili zlonamerno programsko opremo in posledično onemogočili delovanje spletnega mesta.

Wikipedia, finske javne spletne storitve, nizozemski NIJZ ...

Ameriška nacionalna agencija je vse organizacije pozvala, naj svoje sisteme izklopijo, če jih ni mogoče posodobiti s popravkom. Tudi spletna enciklopedija Wikipedia je sporočila, da odpravljajo varnostne ranljivosti, nekatere njihove strani zato danes niso bile dostopne. Finska je začasno onemogočila vladne javne spletne storitve, nizozemska agencija za kibernetsko varnost pa je sporočila, da zaradi ranljivosti umika lastno spletno stran. Tudi nizozemski Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje in agencija nizozemske vlade so svoje spletne strani umaknili.

PHP je najbolj razširjen strežniški programski jezik na svetu. FOTO: Shutterstock

"SI-CERT uporabnikom in organizacijam svetuje, da se pripravijo na takojšnjo namestitev popravkov na vseh prizadetih sistemih. Kjer takojšnja namestitev popravkov ni izvedljiva, naj organizacije razmislijo o izolaciji spletnih aplikacij iz javnih omrežij, dokler ne bo na voljo rešitev," svetuje slovenski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT. Ranljivosti bi lahko vplivale na vse različice PHP od PHP 5 naprej. Fundacija PHP je izdajo popravkov načrtovala od danes od 16. ure dalje. Urad vlade za informacijsko varnost uporabnikom in organizacijam priporoča, da čim prej identificirajo vse aplikacije, ki temeljijo na PHP, vključno z aplikacijami, ki so dostopne prek interneta, se pripravijo na namestitev varnostnih popravkov takoj, ko bodo na voljo, in preverijo tudi aplikacije in rešitve, ki uporabljajo vgrajeno različico PHP oziroma so odvisne od PHP, ki ga vzdržuje proizvajalec druge programske opreme.

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