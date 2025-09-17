Pia Žula: najboljša študentka druge največje univerze v državi

Iz Maribora prihaja najboljša študentka druge največje univerze v državi. S povprečno oceno 10. To je rezultat, ki ga je dosegla mlada podiplomska študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Pia Žula. Pravi, da še zdaleč ni ciljala na tovrstni dosežek, ampak je zgolj vpijala znanje, ki se ji je ponujalo. Sicer pa sedenje za knjigami še zdaleč ni njena edina dejavnost, prav nasprotno.