Slovenija
Pia Žula: najboljša študentka druge največje univerze v državi
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Iz Maribora prihaja najboljša študentka druge največje univerze v državi. S povprečno oceno 10. To je rezultat, ki ga je dosegla mlada podiplomska študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Pia Žula. Pravi, da še zdaleč ni ciljala na tovrstni dosežek, ampak je zgolj vpijala znanje, ki se ji je ponujalo. Sicer pa sedenje za knjigami še zdaleč ni njena edina dejavnost, prav nasprotno.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.