Pia Žula: najboljša študentka druge največje univerze v državi

Maribor, 17. 09. 2025 20.30 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Mojca Hanžič
5

Iz Maribora prihaja najboljša študentka druge največje univerze v državi. S povprečno oceno 10. To je rezultat, ki ga je dosegla mlada podiplomska študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Pia Žula. Pravi, da še zdaleč ni ciljala na tovrstni dosežek, ampak je zgolj vpijala znanje, ki se ji je ponujalo. Sicer pa sedenje za knjigami še zdaleč ni njena edina dejavnost, prav nasprotno.

jutri_pa_res
18. 09. 2025 08.59
+0
Filozofska fakulteta mi je vedno bila malo čudna...Za kakšno delo te pravzaprav usposobi, oziroma kakšno znanje ti da? Kdo te bo plačeval za filozofiranje? Večina diplomantov je potem nezaposljivih oziroma se po vezah in poznanstvih kdaj zaposlijo kje v javnem sektorju, kjer jih je itak že dolgo veliko preveč...Bi rekel, da bi država morala začeti razlikovati med deficitarnimi in suficitarnimi poklici in financirati samo deficitarne študije, suficitarne pa pustiti samoplačniške, če že kdo sili tja...
ODGOVORI
1 1
Nightingale
17. 09. 2025 20.55
+2
Filofax...
ODGOVORI
4 2
