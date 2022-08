Pianistka Hélène Grimaud s simfoničnim orkestrom iz Pittsburgha

Simfonični orkester iz Pittsburgha je eden najpogosteje gostujočih severnoameriških orkestrov, leta 2004 je celo nastopil v Vatikanu za pokojnega papeža Janeza Pavla II. Redno gostuje na glavnih evropskih prizoriščih in festivalih. Zadnjih 14 let je njegov umetniški vodja Avstrijec Manfred Honeck, čigar dolgoletne izkušnje kot člana sekcije viol v orkestru Dunajskih filharmonikov in Dunajske državne opere so močno vplivale na njegovo delo dirigenta. Uveljavil se je kot eden vodilnih svetovnih dirigentov, njegove posebne in odkrite interpretacije so deležne številnih mednarodnih priznanj. Uspešno sodelovanje Honecka s Simfoničnim orkestrom iz Pittsburgha je obsežno dokumentirano s številnimi nagradami, vključno z več nominacijami za grammyja.