Na zunanji hrvaški meji bodo vzpostavili tristranske policijske patrulje

Poklukar je ob tem spomnil, da so se ob že ob uvedbi nadzora na italijansko-slovenski ter na slovensko-hrvaški meji dogovorili, da bo policija delovala normalno za obmejno prebivalstvo in tiste državljane, ki dnevno potujejo iz ene države v drugo državo.

Nadzor na slovensko-italijanski meji, ki ga je Italija uvedla oktobra 2023, sicer ostaja najmanj do 18. junija. Če bodo pogoji to dopuščali, Piantedosi pričakuje, da bo v približno letu dni znova vzpostavljen prost pretok.

Tako Matteo Piantedosi kot slovenski notranji minister Boštjan Poklukar in hrvaški minister Davor Božinović so po tristranskem srečanju poudarili, da je njihov cilj čim prejšnja vrnitev schengenskega režima.

K odpravi nadzora na notranjih schengenskih mejah bi lahko pripomogel tudi operativni memorandum o soglasju, ki so ga ob robu ministrskega srečanja podpisali generalni direktorji policij Slovenije, Italije in Hrvaške Damjan Petrič, Nikola Milina in Claudio Galzerano . Z njim bodo določili način izvajanja skupnih tristranskih patrulj na hrvaški zunanji schengenski meji. Podrobnosti o delovanju patrulj naj bi določili v nekaj tednih, nato pa se bo začelo trimesečno poskusno patruljiranje, za katerega pričakujejo, da bo učinkovito.

Poklukar je memorandum o soglasju označil za temelj, da lahko Slovenija, Italija in Hrvaška skupaj delujejo na zunanji schengenski meji. "Ko bodo tri policije delovale skupaj, bo varovanje zunanje schengenske meje Hrvaškem boljše in bo še bolje zavarovana," je dejal in dodal, da bo s tem izpolnjen eden od pogojev za ukinitev nadzora na notranjih schengenskih mejah.

"Od memoranduma pričakujemo še boljše sodelovanje policij treh držav pri odkrivanju in preprečevanju nezakonitih migracij," pa je dejal Božinović. Sodelovanje se bo po njegovih besedah nanašalo na učinkovitejšo izmenjavo operativnih podatkov z obstoječimi orodji in tristranske patrulje. Dejal je še, da danes podpisani memorandum predstavlja način, na katerega se bo EU borila proti nezakonitim migracijam.

Nezakonite migracije so bile sicer ena od tem današnjega srečanja ministrov treh držav, že šestega po vrsti. Poklukar, Piantedosi in Božinović so govorili tudi o krepitvi boja proti tihotapljenju migrantov in sodelovanju v boju proti vsem oblikam terorizma. Razpravljali so tudi o podpisu sporazuma o nezakonitih migracijah med Bosno in Hercegovino in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex).

Podatki kažejo, da je začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah imela odvračilni učinek na prihod nezakonitih migrantov, sta povedala Poklukar in Piantedosi. "Notranja kontrola vseeno učinkuje," je dejal Poklukar. Piantedosi pa je pojasnil, da so italijanske oblasti od oktobra 2023 do 15. januarja letos pri vstopu z meje s Slovenijo zasledili približno 6200 nezakonitih migrantov, kar je 48 odstotkov manj kot med oktobrom 2022 in 15. januarjem 2024.