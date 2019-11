Piarovci odhajajo s koncem meseca, za odhod krivijo vodjo kabineta

V sporočilu za javnost so znova poudarili, da so razlogi za odhod slabi odnosi z vodjo kabineta in dodali, da je bilo njihovo sodelovanje z ministrom Jernejem Pikalom in ostalimi zaposlenimi na ministrstvu korektno in profesionalno.

Veliko podrobnosti o dogajanju na ministrstvu sicer ni znanih, bi pa naj vodja kabineta Tit Neubauer piarovcem poleg rednega dela in delovnega časa vse bolj nalagal delo do poznih večernih ur, tudi ob vikendih, ter obvezo, da vsebinsko in terensko skrbijo za kar oba ministrova državna sekretarja.

Prav tako so piarovci prosili za plačilo 20 odstotkov dodatka na neto plačo za povečan obseg dela, s čimer bi si za od 150 do 300 evrov povišali plačo, a naj bi od Neubauerja,ki sam ta isti dodatek ves čas prejema, namesto razumevanja dobili aroganco, in, kot pravijo, še več neplačanih obveznosti. Na njegovo domnevno neustrezno komunikacijo in vodenje so ministra Pikala večkrat opozorili in ker ni odreagiral, ga zapuščajo, saj tako ne zmorejo več naprej, pravijo.

Neubauer sicer ni član SD, na ministrstvo pa ga je že ob prvem ministrovanju pred leti iz Fakultete za družbene vede pripeljal Pikalo. Pikalo, ki naj bi bil z razmerami med zaposlenimi seznanjen, obtožbe o mobingu zanika: ''Težko komentiram, nobenega mobinga ni bilo in tudi nobene prijave."Dodal pa je tudi, da"je Neubauer zelo strukturiran človek, ki želi, da je delo narejeno, in v tej luči je verjetno treba iskati tudi razloge za morebitno nezadovoljstvo.''