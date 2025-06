Pidovski baron z 28-milijonskim projektom: največji muzej sodobne umetnosti

Bled ostaja eno najbolj zaželenih okolij za vlagatelje v prestižne nepremičnine. V zadnjem času je opaziti porast zanimanja premožnih posameznikov, ki na tej destinaciji iščejo luksuz. Od sodobno zasnovanih vil do zemljišč z razgledom in nepremičnin z bogato zgodovino ali visokim investicijskim potencialom.

Da se je z novim lastnikom Riklijeve vile srečal že nekajkrat, potrjuje tudi blejski župan Anton Mežan. "Imam dober občutek, saj je lastnik že obnovil eno od starejših hiš na Bledu. Lahko mu verjamemo, zaupamo, veselim pa se tudi nadaljnjih korakov, da to največjo sramoto ob Blejskem jezeru lastnik spremenil v nekaj, kar nam bo vsem v ponos," je dejal.

V javnosti so veliko pozornosti vzbudili tudi načrti najbogatejšega slovenskega para, Sama in Ize Sie Login, ki ob obali slikovitega Blejskega jezera načrtujeta gradnjo šestih razkošnih vil. "Včasih se pojavijo očitki, da bomo pozidali vso obalo Blejskega jezera, a daleč od tega. Riklijeva vila že stoji, gradnja na lokaciji projekta Login pa je že leta in leta v občinskem prostorskem načrtu. To torej ni nekaj novega, zadeva le še ni bila realizirana," je poudaril župan.