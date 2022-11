Piercing, ki bo vašemu videzu dal privlačnost in drznost

Piercing je vedno v modi! Ne glede na to, koliko časa je minilo, je piercing ušes, nosu ali brade vsako leto eden najbolj priljubljenih trendov.

Ta modna obsedenost ni zaobšla zvezdnikov na rdečih preprogah in modnih brveh. In zdaj je čas, da ta trend preizkusite tudi vi in se prepričate, da pristaja prav vsem! Ni vam treba iti v piercing studio, ker vam predstavljamo najpreprostejši pripomoček, s pomočjo katerega si lahko sami preluknjate uho ali nos v samo 4 korakih: Decape ! Zraven tega pripomočka dobite v setu še 2 uhana in en piercing za nos.

icon-expand Decape FOTO: Arhiv ponudnika

Bodite drugačni in posebni Piercing je nekaj, kar vas bo naredilo opazne in vam bo dalo pristen in izviren videz. Spodbujajte se, da poskusite nekaj novega ali pa, če ste svoj stil že obogatili s kakšnim piercingom, dodajte še enega in tako izrazite svojo ustvarjalnost in izvirnost. Niste prepričani, ali želite preizkusiti ta brezčasni trend? Obstaja veliko razlogov, da poskusite orodje za piercing Decape: -piercing vam bo dal privlačen in pristen videz - poudaril bo vašo individualnost in pokazal zabavno plat vašega značaja - z Decape si boste lahko hitro in enostavno sami preluknjali uho ali nos - v setu dobite tudi trendi uhane

Zelo preprosta in varna uporaba Želeno mesto obrišite z alkoholom in si umijte roke. Nato z markerjem označite mesto, kjer želite narediti piercing. Decape položite na označeno mesto, pritisnite in to je to! Zdaj imate pripomoček, s pomočjo katerega si lahko varno in enostavno naredite piercing v svojem domu. Otrokom boste močno olajšali luknjanje ušes in se tako izognili strahu pred odhodom v piercing studio. V le nekaj trenutkih do novega, trendovskega videza, z Decape! Igla je izdelana iz visokokakovostnega nerjavečega jekla, zato je to orodje hipoalergeno in varno za vašo kožo. Poleg tega lahko Decape uporablja vsak, namenjen je tako začetnikom kot profesionalcem.

