Piers Morgan v pogovoru z 'najnevarnejšim filozofom na Zahodu' Slavojem Žižkom

"Večkrat so ga že imenovali za najnevarnejšega filozofa na Zahodu. Soočil se je že z Jordanom Petersonom, z razprodanimi nastopi navdušuje množice, izdal je že več knjižnih uspešnic od geopolitike pa do psihoanalize in popularne kulture." S temi besedami je priljubljeni televizijski voditelj Piers Morgan napovedal gosta v pogovornem šovu - Slavoja Žižka. S slovenskim filozofom sta govorila o konfliktu med Izraelom in Hamasom, vojni v Ukrajini, Vladimirju Putinu in Donaldu Trumpu. Vprašal pa ga je tudi, zakaj trdi, da mu je Elon Musk uničil spolno življenje.

"Res sem ponosen, da sem lahko tukaj s tabo. In veš, zakaj? Čeprav najverjetneje ne deliva enakih političnih nazorov, pa ne nakladaš. Si odprtega duha in to je danes še toliko bolj pomembno," je Slavoj Žižek v uvodu skoraj 40-minutni pogovorni oddaji Piers Morgan Uncensored (op. p. Necenzurirano s Piersom Morganom) ocenil voditelja oddaje. Piers Morgan pa je na to odgovoril, da je pred intervjujem opravil obsežno raziskavo o slovenskem filozofu, med katero je ugotovil, da imata izjemno podobne poglede. "Očitno sem drugi najnevarnejši filozof na Zahodu jaz," se je pošalil. Kot povedo v oddaji, so nekateri Žižka oklicali za najnevarnejšega filozofa na Zahodu.

Piers Morgan in Slavoj Žižek (YOUTUBE) FOTO: Youtube icon-expand

Slovenec je nadaljeval, da nase gleda kot na zmerno konservativnega komunista. "S komunistom pa mislim to, da se globalni kapitalistični sistem bliža nekakšni krizi," pojasni ter doda, da bo treba aktivirati nov način globalne solidarnosti. "Sem pa zelo skeptičen do vseh predlaganih ukrepov, ki bi jih lahko izvajali." Navede tudi slavno izjavo nekdanjega ameriškega predsednika, ki pravi, da lahko nekatere ljudi zavedeš vedno, vse ljudi lahko nekaj časa zavajaš, da pa ne moreš vseh ljudi za vedno zavesti. S katero pa se filozof ne strinja: "Na žalost menim, da je večino časa zavedena večina ljudi." Dotakneta se tudi dekolonizacije, s katero se sicer v osnovi strinja, vendar pa ob tem poudarja, kako hitro so se v številnih primerih dekolonizacije stvari obrnile na slabše. Ob tem izpostavi Ugando, v kateri so z upravičevanjem odmika od Zahodnih kultur izglasovali kriminalizacijo homoseksualnosti ter zanjo določili celo smrtno kazen. O demokraciji, pravnem sistemu in človekovih pravicah pa je dejal: "V večini primerov jim sledimo in jih upoštevamo, vendar pa vanje ne verjamemo in jih ne jemljemo resno." 'Putin je temen, konservativni, religiozni fanatik' Kaj pa Žižek pravi o Ukrajini, Rusiji in Vladimirju Putinu? Filozof svetuje, naj si ljudje najprej pogledajo propagando ruskih medijev in to, koga v Zahodni Evropi ruski predsednik podpira. To so skrajni desničarji pove in za primer navede Le Penovo v Franciji ter AfD v Nemčiji. "Ob tem pa se spomnite, kaj je Putin dejal le nekaj dni pred začetkom vojne. Dejal je, da bi se mogla Rusija imenovati Rusija Vladimirja Iljiča Lenina," ter pojasnil, da si želi torej Putin od Ukrajine tisto, kar so jim dali Boljševiki. "Putin v nobenem pogledu ni levičar. Je temen, konservativni, religiozni fanatik," je jasen. Z Morganom se tako strinja, da je ukrajinska predaja jedrskega orožja, ki se je, kot je dejal Žižek, zgodila v času Putinovega predhodnika Borisa Yeltsina, odpravila vse ovire na poti ruske invazije.

Ob tem pa Slovenec poudarja, da se je vse začelo že z Gruzijo, Krimom, Moldavijo. "Rusija se zelo jasno označuje za imeprialno državo. Dalj časa, kot bomo to tolerirali, bolj grozljiva bo končna konfrontacija. Prav zato moramo brati tudi ruske medije," je poudaril. Ocenjuje namreč, da se Rusija odprto vrača k verskemu fundamentalizmu, vojno v Ukrajini pa da prikazuje kot vojno "krščanske civilizacije proti demonskemu satanizmu". Zato mora Zahod to prenehati s svojo igro "podpiranja Ukrajine, a zgolj do določene meje, da ne bi preveč zmotili Rusije in da ne bi s tem preveč škodovali našemu življenjskemu standardu". 'Obe strani bi morali sprejeti, da sta obsojeni na sobivanje' Pri pogovoru o vojni na Bližnjem vzhodu je Morgan izpostavil, da se Žižek trudi videti obe strani konflikta, kar pa da ga je pri obeh straneh naredilo nepriljubljenega. "Čeprav nekateri trdijo, da je Hamas oborožen odpor, kar je sicer na določen način res, pa so številna njihova dejanja, predvsem pa napad 7. oktobra, zgolj teroristična dejanja," je poudaril začenši. Ima pa veliko težavo z "psevdo-religioznim nacionalnim zasukom", ki so ga kasneje izvedli izraelski premier Benjamin Netanjahu in nekateri drugi člani njegove vlade. Prav tako pa je izpostavil počasno kolonizacijo, ki se dogaja na območju Zahodnega brega. "Edina stvar, o kateri bi se morali strinjati vsi, je da je dogajanje na Zahodnem bregu povsem neupravičeno," je ocenil Morgan, s čimer se je strinjal tudi Žižek. "Ali veš, kdo je zame trenutno največji glas razuma tam? Dva nekdanja šefa izraelske rajne službe," je priznal Slovenec.

Slavoj Žižek FOTO: AP icon-expand

"Nisem utopist, ne pravim, da mora Izrael ukiniti tajno službo. Pravim le, da bi morali obe strani sprejeti, da sta obsojeni na sobivanje druge z drugo. Če tega ne bosta storili, bodo ljudje na obeh straneh zgolj umirali," je še dejal. Nepojmljivo pa se mu zdi, da ga ob takšni situaciji označujejo za antisemitskega podpornika Hamasa, obenem pa tudi za nežnega liberalnega sionista. Voditelj je ob tem izpostavil, da je svoboda govora ob takšnih situacijah vedno bolj ogrožena, saj si številni ne upajo izraziti svojega mnenja. "Najbolj prizadeta pa je liberalna, zmerna levica," ocenjuje Žižek, ki ob tem izpostavi wokeism (op. p. prebujenska ideologija) in kulturo ukinjanja. "Ob tem ko učijo o inkluzivnosti in raznolikosti, pa počnejo ravno nasprotno. Vse tiste, ki mislijo drugače, izključujejo. Pravil ne poznaš v naprej in tako ne veš, zaradi česa te bodo morda lahko ukinili," je kritičen, čeprav se načeloma v principu s tem, kar želijo doseči strinja, vendar pa ne z načinom, kako želijo do teh ciljev priti. "Način, kako skušajo svoja prepričanja vsiliti drugim, spodkopava njihov cilj. To je tragedija, s svojimi dejanji pa še populistično desnico le hranijo z argumenti in energijo. V resnici sta nova populistična desnica in levičarska kultura ukinjanja dve strani istega kovanca," še pravi. Morgan je celo ocenil, da se woke levica obnaša kot fašisti, s čimer pa se Žižek ni strinjal v celoti. Meni namreč, da je to napačen termin za opis woke levice. 'Zmerna levica bi se morala vprašati, kaj dela narobe, da imamo tako močan val populizma' Komentiral je tudi predsedniško vojno v ZDA. Ali meni, da bi lahko nekdanji ameriški predsednik Donald Trump znova sedel na predsedniški stolček v Beli hiši? Pravi, da bi bilo to seveda mogoče. Sam sicer ni velik podpornik Trumpa, meni namreč, da bi z njegovo zmago ZDA postala del mednarodnega gospodarskega združenja BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika). "Ta skupina mi ni všeč, saj deluje po principu - vsi imamo različen način delovanja, dajmo se tolerirati. Kaj to pomeni, pa smo lahko videli na primeru Afganistana. Med Kitajsko in Talibani je nemudoma prišlo do miru. Delovali so po principu: 'Dovolite, da delamo z Ujguri, kar želimo, mi pa vam bomo dovolili, da počnete, kar želite, s pravicami žensk," je Žižek izpostavil problematiko takšnega toleriranja.

Bernie Sanders FOTO: Twitter icon-expand

Vendar pa ob tem tudi ni popolnoma proti Trumpu, pravi. "Nikoli ne bi smeli pozabiti, da Trumpov populizem ni kar tako padel z Lune, temveč da je rezultat neuspeha blaginje liberalne leve ameriške družbe. Tu se je nekaj zalomilo. In to je tudi težava Bidna," pojasnjuje. Inavguracijo trenutnega ameriškega predsednika je sicer označil za ogaben spektakel, kar da odlično oriše prav slika osamljenega Bernieja Sandersa. "On je zadel celoten šov. Milijoni so čutili, da je s tem spektaklom nekaj narobe." "Nauk za zmerno levico v ZDA je torej, da ne sme zgolj tekmovati proti Trumpu, temveč da bi se morala raje vprašati, kaj sami počnejo narobe, da imajo tako močan val populizma," poudarja. Kako bi Neuralink lahko uničil spolnost? Zakaj pa je Žižek trdi, da mu je Elon Musk uničil spolno življenje? O tem ga je povprašal tudi Morgan. "Gre Neuralink, torej za idejo vzpostavitve računalniškega kontakta z našimi možgani. Sčasoma torej ne bi več potrebovali niti jezika. Ampak, ali ni spolnost nekaj, kar za svoj obstoj potrebuje jezik?" na Žižek na vprašanje odgovori z vprašanjem. "Flirtanje, erotične igrice, vse to uspeva prav v tej vrzeli, ki nastane med izrečenim in nepovedanim. Torej tistim, na kar morda zgolj namignemo. Kaj bi se torej zgodilo v družbi, v kateri so naše misli neposredno povezane? Dve osebi, ki bi si bili morda všeč, bi se zgolj spogledali, informacije pa bi se neposredno prenesle od mene do druge osebe. Vendar pa zame to ni več seksualnost," pojasni Žižek. 'Pomembno je, da je na vrhu države 'idiot', kot smo vsi navadni ljudje' O britanski kraljevi družini imajo zadnje čase "pomembno" mnenje vsi. Zato je voditelj seveda o tem povprašal tudi sogovornika, ki je ob tem vprašanju izpostavil nemškega filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Slednji je monarhijo zagovarjal, vendar način, ko ima kralj zgolj simbolno funkcijo in ne izvršilne moči.

Piers Morgan FOTO: Profimedia icon-expand