Pijan 20-letnik na prireditvi v Metliki napadel Petra Gregorčiča

Na policijski upravi Novo mesto so potrdili, da so bili včeraj, nekaj po 22. uri, obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na javni prireditvi v Metliki, kjer naj bi neznanec sprva udaril moškega, nato pa v bližini prevračal zabojnike za smeti in motil javni red in mir.

Policisti so kršitelja takoj izsledili. 20-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval navodil in ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi storitve prekrška z elementi nasilja in neupoštevanja zakonitega ukrepa ali odredbe mu bodo izdali plačilni nalog v višini 438,15 evra.