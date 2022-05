Pijan motorist povzročil nesrečo, ponj prišel še bolj pijan prijatelj

46-letni motorist je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avtomobil pred njim, padel, drsel po vozišču, k sreči se je lažje poškodoval. "Ugotovljeno je bilo, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, 1,12 miligrama na liter alkohola (ali 2,3 promila)," pove avtocestna policija. Policisti so ugotovili še, da voznik sploh ne bi smel biti na cesti, in sicer zaradi vseh teh prekrškov. "Da bi stvar bila še bolj kritična, bi lahko rekli, je voznik poklical na pomoč prijatelja, da je prišel po njega in motorno kolo," še povejo. Ampak, ko je 52-letnik s kombijem pripeljal na kraj nesreče, se je zapletlo.

"Drugi voznik, ki je prišel po prijatelja, je kazal alkoholizirane znake, zaradi česar je bil preizkušen," pojasnjujejo. Rezultat je bil 2,4 promila. "To pomeni, da je bil ta voznik še bolj pod vplivom alkohola kot udeleženec prometne nesreče". Vožnjo so prepovedali tudi njemu, dobil je globo 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Po oba je potem pripeljal tretji, končno trezen voznik. Tokrat se je končalo k sreči brez hujših posledic, a lahko bi bilo precej drugače.

Kaj pomeni 2,3 promila na motorju?

Inštruktor varne vožnje Darko Daljević zagovarja ničelno toleranco glede alkohola. "Vsak popiti kozarec alkohola zmanjša možnost predvidevanja, reakcije, vidnega polja. To ne gre za volan, kaj šele na motor," pravi. Da je na cestah letos več alkohola, kažejo tudi policijske statistike.

"Kar se tiče voznikov motornih vozil pa predvsem napotek, da se na cesto odpravijo spočiti, kar pomeni nula alkohola, kljub temu, da zakon dovoljuje neke minimalne stopnje," svetuje Robert Vehovec z generalne policijske uprave.

"Ogromno je dejavnikov, ko lahko sami poskrbijo za svojo varnost. Na to apeliramo, kajti še vedno je preveč procentualno, skoraj 70 procentov motoristov, ki jih žal ni več med nami, samo storilo usodno napako za prometno nesrečo," še dodaja inštruktor.

Kot še pravi inštruktor varne vožnje, popravnega izpita za motoriste ni.