Pijani povzročitelji krivi za več kot vsako tretjo smrt v prometu

Letos, od januarja do junija, so alkoholizirani vozniki povzročili 16 odstotkov manj prometnih nesreč kot v primerljivem obdobju lani, vendar je bilo zaradi epidemije koronavirusa tudi manj prometa na naših cestah. Izmed vseh letošnjih smrtnih žrtev v prometnih nesrečah, teh je bilo 32, je zaradi alkoholiziranega povzročitelja umrlo 13 oseb, so sporočili iz Agenicije za varnost prometa (AVP).

V večini primerov sta bila ob alkoholiziranosti vzroka prometnih nesreč s smrtnim izidom nepravilna stran oz. smer vožnje, takih je bilo sedem prometnih nesreč, v katerih je umrlo sedem udeležencev (54 odstotkov) in neprilagojena hitrost, take so bile tri prometne nesreče, v katerih so umrle tri osebe (23 odstotkov).



Med 26. alkoholiziranimi povzročitelji prometnih nesreč, ki so jim izmerili nad dva promila alkohola v krvi, jih je bilo kar 18 v času epidemije, kar pomeni skoraj 70 odstotkov. Najvišja izmerjena stopnja alkoholiziranosti povzročitelja prometne nesreče je bila 3,13 promila, končala pa se je s smrtnim izidom.

Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč znaša 1,21 promila (v enakem obdobju lani 1,58 promila). Največ smrtnih nesreč, v katerih so štiri osebe umrle, so povzročile osebe pod vplivom alkohola v starosti od 55 do 64 let, sledita skupini povzročiteljev v starosti 18-24, ki so povzročili tri smrtne žrtve, in v starosti 25-34 let, ki so tudi zahtevale tri umrle. Pri 1,5 promila alkohola v krvi se tveganje za prometno nesrečo poveča za kar 22-krat, še opozarja agencija.