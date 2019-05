Pijani voznik napadel policista

Včeraj zjutraj so policisti vodili postopek z voznikom, ki je vozil z 0,7 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Ob tem so sumili, da je bil pod vplivom prepovedanih drog. Zasegli so mu tudi sadike prepovedane konoplje. Med postopkom je kršitelj postal nasilen in je s fizično silo napadel policista.

V postopek se je vmešal tudi brat kršitelja, ki se je najprej prepiral, potem pa s fizično silo napadel redarja medobčinskega inšpektorata, ki se je na kraju ustavil, da bi pomagal. Vsi udeleženi so po podatkih policije utrpeli lažje poškodbe.