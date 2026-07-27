Pijan zapeljal v reko, voznica v nasprotno smer, tretji vozil s tremi promili

Na območju Otiškega Vrha je voznik izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v reko Mislinjo. V krvi je imel 2,3 promila alkohola. V prometni nesreči se je lažje poškodovala sopotnica, medtem ko so jo ostali trije sopotniki in voznik odnesli brez poškodb.

V Holmcu so obravnavali voznika, ki je vozil s skoraj dvema promiloma alkohola v krvi, v Solčavi pa so policisti zaradi nesigurne vožnje ustavili voznika osebnega vozila, ki je imel v krvi neverjetnih 3,76 promila alkohola.

"Danes ponoči smo v Celju ustavili še voznico osebnega vozila, ki je po Mariborski cesti vozila v nasprotni smeri. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela 3,20 promila alkohola v krvi," so sporočili s PU Celje.