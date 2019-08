Pijani koprski podžupan peljal po avtocesti v nasprotno smer

Patrik Peroša, ki ga je Aleš Bržan po prevzemu položaja postavil na mesto podžupana za šport, s katerega bi moral ob skrbi za šport tudi sam promovirati zdravo in odgovorno življenje, je v noči na četrtek pijan s primorske avtoceste najprej zapeljal proti Vipavi, ko je ugotovil napako, se je vrnil do razcepa kar v napačno smer, od Razdrtega pa je vožnjo nadaljeval po napačni smeri vse do Kozine, kjer so ga po pisanju časnika Primorske novice pričakali policisti.

Alkotest je po navedbah časnika pokazal, da je bil Peroša pijan, saj je v izdihanem zraku bilo 0,92 miligrama (1,91 promila) alkohola.

Župan Bržan pa je napovedal, da se bo s podžupanom pogovoril in nato ustrezno ukrepal. "Kakšni so postopki v takšnih primerih, pa se ve," je dejal za Primorske novice in na vprašanje, ali to pomeni razrešitev, odgovoril pritrdilno.