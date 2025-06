Pijani vozniki letos povzročili že več kot 500 nesreč

2,63 promila je bila v prvih mesecih letošnjega leta najvišja stopnja alkohola, ki so jo policisti izmerili pri enem od voznikov. Umrl je na kraju nesreče. Najmlajša žrtev pijanega povzročitelja nesreče je bila stara 21 let. Pijani vozniki so letos povzročili že več kot 500 nesreč, v katerih so umrle štiri osebe, poškodovanih pa je bilo več kot 200 ljudi. Da bi čim bolj zmanjšali število voženj pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi, policija od danes poostreno preverja voznike.