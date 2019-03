Pijani za volanom: 'To je tako, kot da zavestno vzameš orožje in ga usmeriš v nekoga'

22 smrtnih žrtev zaradi alkoholiziranih voznikov in 37 mrtvih zaradi neprilagojene hitrosti. To je kruta statistika lanskega leta in tudi zato predlog – znižanje dovoljene stopnje alkohola v krvi na 0,2 promila. "Včasih rečem, da je tako, kot bi mi nekdo pol srca odtrgal," o izgubi sestre, ki jo je zbil prehiter voznik, pripoveduje Pia.

Pred kratkim je Slovenijo pretresla nesreča, v kateri je pijan in zadrogiran voznik sredi Ljubljane do smrti zbil dva pešca. Lani so alkoholizirani vozniki povzročili 1.490 prometnih nesreč. V njih je umrlo 22 ljudi. Neprilagojena hitrost je bila vzrok za 3.258 nesreč in 37 mrtvih. Zato tudi predlog, da bi se znižala dovoljena stopnja alkohola v krvi na 0,2 promila. In še – vožnja pod vplivom alkohola nad določeno količino, 0,8 promila, se mora opredeliti kot kaznivo dejanje. "Trenutno je to kaznivo dejanje takrat, ko nekoga ogrožamo, v praksi pa to pomeni, ko se nekaj zgodi. Na agenciji menimo, da je takrat prepozno. Vsakdo, ki se močno vinjen usede za volan, se mora zavedati posledic," je jasen Igor Velovz Agencije za varnost v prometu. Tudi uporabo mobilnega telefona želijo opredeliti kot hujši prekršek, kar pomeni 250 evrov kazni in 3 kazenske točke. Študije namreč potrjujejo, da uporaba telefona med vožnjo na voznika vpliva enako, kot če bi imel v krvi 0,8 promila alkohola.

Znižanje stopnje alkoholiziranosti FOTO: POP TV

Na vprašanje, ali ima v javnosti več podpore predlog, da se zniža stopnja alkohola ali uporaba mobilnika, Velov odgovarja, da zadnje, kar je še ena potrditev, da imamo v Sloveniji problem z alkoholom. Skrajni čas je, pozivajo tudi na Zavodu varna pot, da z zakonom alkohol opredelimo kot enega od vzrokov za prometno nesrečo. Da ne bo več olajševalna okoliščina. "Prehitra vožnja v okolju, kjer je omejitev, vožnja pod vplivom alkohola absolutno ne more biti malomarnost, ampak je zavestno dejanje. To je praktično tako, kot da zavestno vzameš orožje in ga usmeriš v nekoga, kot poskus poškodovanja ali umora,"pa je jasen Klemen Grabljevec, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine.

Lani so alkoholizirani vozniki povzročili 1.490 prometnih nesreč. V njih je umrlo 22 ljudi. FOTO: POP TV

Ina in Ana … Da ne bomo govorili samo o številkah, je novinarka Jana Kobalv oddaji Preverjenopredstavila dve tragični zgodbi o izgubi ljubljenih oseb, ki pričata, kako prehitra vožnja ubija. Pogovarjala se je tudi z voznikom, ki je v preteklosti večkrat vozil pod vplivom alkohola. Ina je s kolesom prečkala cesto. Voznik audija A7 je po ugotovitvah strokovnjakov sicer peljal skozi zeleno, a na odseku, kjer je omejitev 70, pripeljal bistveno prehitro. Najmanj 105 na uro. "Najprej ne verjameš,"pripoveduje njena sestra Pia. "Vsak dan se boriš s čustvi in razumom ... Včasih rečem, da je tako, kot bi mi nekdo pol srca odtrgal." "Vem, da sem si zase rekla: ali potonem ali plavam po tej izkušnji. Zelo hitro smo se vrnili v prejšnje življenje. Oči in mami sta začela delati,jaz tudi in se mi zdi, da pomaga ...Saj je težko, včasih je težko tudiiz postelje vstati …Pa drug drugega smo gor vlekli," pripoveduje in dodaja, da strah ostaja. "Pri svojih 24 letih ne morem biti sama ponoči doma, ker me je strah. Če se mi mami ali oči ali kdo drug ne javi na telefon, je takoj panika, takoj je tista najhujša misel: O ne že spet." "Ana bi bila zdaj stara 22 let. Odraslo dekle," pripoveduje njena mamaLili Mavec.Če je ne bi, pred domačo hišo nekega jutra na poti v šolo do smrti povozil prehiter voznik. Postopek na sodišču se je vlekel več kot osem let. Lili je bila, kot očividka, stranka v postopku, kar starši sicer niso. Mavčeva, pripoveduje, da je že pred nesrečo večkrat opozarjala, kako je cesta čez vas nevarna. "Žal je morala umreti moja Ana, da so se stvari začele urejati,"doda. Hitrostne ovire so dodali šest let po nesreči. "Problem je tukaj, ker razmišljajo ljudje, da se s traktorji ne da preko visokih ovir in da so škodljive za avte. Še vedno ni pločnikov, razumem, da ni denarja, ampak naši otroci še vedno hodijo poneurejenihbankinah." Tudi prehoda za pešce ni. Avtobusno postajo so prestavili na bolj pregleden in širši del ceste.

Neprilagojena hitrost je bila vzrok za 3.258 nesreč in 37 mrtvih. FOTO: POP TV