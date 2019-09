Pikalo o financiranju zasebnih šol

Takrat je minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo dejal, da si morajo vzeti predah, da pogledajo, kaj se še da narediti. Spomnil je, da soglasja ni bilo mogoče najti v dveh mandatih DZ, in dejal, da bo treba razmišljati "izven vseh okvirov". Spomnimo, po noveli bi država v celoti financirala obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah, razširjenega dela javnega programa pa ne več. Mnenja o tem, ali se z novelo ustavno odločbo upošteva, so bila različna.

Sedaj so na ministrstvu napovedali naslednje korake v povezavi s financiranjem zasebnih šol. Izjavo za javnost boste lahko v živo spremljali na naši spletni strani ob 12:15.