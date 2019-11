Pikalo predlaga revizijo poslovanja javnih visokošolskih zavodov

Dodali so še, da pa lahko Računsko sodišče RS revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev, torej tudi javnih univerz, v kontekstu pravilnosti in smotrnosti poslovanja.

"Na Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport se vseskozi odločno zavzemamo za transparentno in namensko rabo javnih sredstev. To velja tudi za javne univerze in njene članice. V skladu z obstoječo zakonodajo ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo dela javnih visokošolskih zavodov v skladu s posebnimi predpisi ter o svojih ugotovitvah obvešča pristojne organe," so zapisali v sporočilu za javnost.

Po tem, ko se je na naše poročanje o visokih izplačilih dodatkov odzval Visokošolski sindikat Slovenije, ki je pozval rektorja naj naroči revizijo in dosledno uveljavi pravilnik, po katerem morajo zaposleni za delo prek svojih podjetij dobiti njegovo dovoljenje in univerzi plačati prispevek, se je znova oglasil tudi minister za izobraževanje Jernej Pikalo .

"Univerze morajo s sredstvi ravnati transparentno in gospodarno. V primeru kakršnihkoli nepravilnosti morajo pristojni organi ustrezno ukrepati," poudarjajo. "Nedopustno je, da bi se morebitne nezakonitosti in nepravilnosti prikrivale. V izogib različnim dvomom o domnevnem negospodarnem poslovanju javnih univerz oziroma visokošolskih institucij, ki se v zadnjem času porajajo v javnosti, je minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo na Računsko sodišče RS, v skladu s 25. členom Zakona o računskem sodišču, naslovil predlog za uvedbo revizije poslovanja vseh javnih visokošolskih zavodov."

Kot še dodajajo, so namreč prepričani, da bodo opravljene revizije (celostni pregled gospodarnega ravnanja in smotrnosti, namenskosti ter zakonitosti porabe vseh proračunskih sredstev, ki jih pridobijo javni visokošolski zavodi) pripomogle k odpravi dvomov in nejasnosti glede delovanja in poslovanja javnih visokošolskih zavodov.