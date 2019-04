Pikalo predlaga financiranje le obveznega programa. Zasebne šole na nogah

Če so bili sprva le očitki tisti, ki so zasebne šole skušali prikazati kot elitistične, bi se z novim predlogom, ki predvideva popolno ukinitev financiranja razsširjenih programov, to lahko uresničilo, trdi ravnatelj mariborske Waldorfske šole Maksimiljan Rimele , ki še dodaja: "To pomeni, da gremo v smeri povišanja šolnin, kar pomeni še večjo diferenciacijo in odvisnost vpisa na šolo od finančnega stanja neke družine."

Oba sogovornika menita, da je vprašanje ideološko in ne vsebinsko. Kordiš dodaja:"Mi smo vsi skupaj del šolskega prostora in skupaj delujemo."

Rimele pa pojasnjuje:"Zasebne šole zagotavljamo pluralizem na šolskem prostoru, ki bi ga lahko zagotavljala tudi država, pa ga ne."

Na hrvaškem so podoben ukrep, ki je zdaj na mizi koalicijskih partnerjev, sprejeli že pred leti, ko so zasebnikom delno ukinili financiranje.

"Vzeli so popoldansko in jutranje varstvo in s tega naslova so zato starši, ki so svoje otroke hoteli imeti v šoli, morali plačevati tudi to," je rekel Rimele.

Takšnega modela pa si v Sloveniji, kjer zasebne šole predstavljajo komaj odstotek med vsemi šolami, zagotovo ne želimo, dodaja Rimele.