Piki žuželk, sončne opekline, praske ter druge poletne nadloge - kaj vzeti na počitnice, da bomo brez skrbi?

Kjerkoli smo, na morju, v gorah ali doma – povsod potrebujemo najnujnejše izdelke iz domače potovalne lekarne, ki poskrbijo za varno in brezskrbno uživanje v poletnih dneh.

Pri iskanju učinkovitih in varnih izdelkov za prvo pomoč na koži, nohtih in v ustni votlini se lahko opremo na naravo. Za posebno učinkovitega se je na tem področju izkazal aktivni kisik, ki je osnovna sestavina izdelkov slovenskega podjetja Enikam. Izdelki so primerni za vso družino, saj so dokazano varni in učinkoviti ter enostavni za uporabo.

Z AKTIVNIM KISIKOM DO HITREJŠE OBNOVE POŠKODOVANE KOŽE IN NOHTOV

Izdelki OXILVER so osnova za nego in pomoč pri težavah na koži in nohtih. Kombinacija aktivnega kisika z ionskim srebrom, Aloe Vero, hialuronsko kislino in pantenolom ustvari dopolnilno delovanje, ki pripomore k hitrejši obnovi, vlaženju ter pomiritvi prizadete, rdeče ali razdražene površine kože ali nohtov.

Linija za kožo OXILVER Skin v obliki raztopine in gela je namenjena:

- pomiritvi kože po pikih po pikih žuželk,

- negi suhe in hrapave kože zaradi herpesa na ustnici,

- pomoči pri obnovi kože pri manjših praskah, odrgninah,

- pomiritvi kožo po izpostavitvi soncu,

- zmanjševanju pigmentnih madežev.

Linija za nohte OXILVER Nail v obliki raztopine je namejena:

- pomiritvi žuljastih stopal,

- mehčanju trde kože (otiščanci, kurja očesa, trde pete),

- pomoči pri težavah s spremenjenimi nohti (glivice),

- spodbuja obnovo nohtov po poškodbah,

- deluje blago antiseptično in zavira rast mikrobov.