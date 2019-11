Pilatus v žico: tudi najboljšim se zgodi

Med rednim usposabljanjem v letenju na nizkih višinah je vojaško letalo Pilatus PC-9M Hudournik zadelo električno žico. V uredništvu smo pridobili slike, ki kažejo resnost poškodbe letala. Pilot je usposabljanje prekinil, letalo usmeril do najbližjega letališča in varno pristal na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru. Vojska je imela za nizko taktično letenje prijavljenih več koridorjev, nesreča se je zgodila: Letališče Cerklje ob Krki–Brestanica–Ponikva–Stojnci–Odranci–Dravograd–Braslovče–Kuretno–Radeče–Brestanica–Letališče Cerklje ob Krki. V takšnem letenju piloti letijo izjemno nizko, precej nižje, kot bi to smeli početi "civilni piloti", saj sta njihova naloga in dolžnost, da z letalom upravljajo tako, da bi se lahko uspešno izogibali nasprotnikovim radarjem in protiletalski obrambi.

Nizko ("bojno") letenje je najtežje in najbolj kompleksno letenje vojaških pilotov in zanj je potrebno veliko trenažnih letov, da bi ga lahko obvladali. Pilatuse PC-9, Embraer Super Tucane in druga letala za bojno urjenje uporabljajo številne vojske na svetu. Njihova naloga je, da pilote postopoma navajajo na čim nižje letenje pri zelo velikih hitrostih, tudi več kot 450 kilometrov na uro. Pri tej hitrosti na višini 50 metrov je občutek nevarnosti močan in ga morajo piloti s treningom "obvladati".

Letalo pri tej hitrosti leti 125 metrov na sekundo, in če upoštevamo človeški reakcijski čas, prepotuje od 125 do 250 metrov pred kakršnimkoli manevrom. Poslušali smo radijsko zvezo, ki je bila dostopna na internetu. Na posnetku se sliši pilota in kontrolorja, ki se usklajujeta za pregled poškodovanega letala in varen pristanek. Kontrolor je po vizualnem pregledu letala sporočil: "Kolikor vidimo, imate zgornjega pol metra stabilizatorja na približno pol strganega."

Pilot je po trku z žico takoj začel vzpenjanje, saj bi bil na tej višini kakršenkoli odklon navzdol usoden, in presodil, da je letalo plovno in izstrelitev ni potrebna.

Pri tem letenju, ki je vnaprej natančno načrtovano in tudi vneseno v računalnik, pilot leti po natančni ruti, možnosti za napake so pa majhne. Nesreče pa se včasih kljub temu zgodijo, tudi če je pilot pripravljen na vse scenarije in važno je le, da nihče ni bil poškodovan. Preiskovalci zdaj preverjajo, kaj se je zgodilo, da je pilot trčil v žico, in na kakšni višini je bil, je pa letel izkušen pilot, ki se je po nesrečnem dogodku odzval profesionalno in po vseh predpisih v letalstvu. Več bo pokazala preiskava.

Fantje in dekleta v slovenskem vojaškem letalstvu že leta dosegajo različne nagrade in so v Natu vzhajajoče zvezde. Vsega tega ne gre zanemariti. Vojaško letenje ni enako civilnemu letenju in ni enako sedenju na kavču pred televizijo. To je letenje, ki je pogosto na robu zmogljivosti letala in pilotov, saj so le tako lahko dovolj izurjeni, da bi sodelovali v bojnih operacijah, reševanju v gorah in drugih nalogah, ki jim jih ukažejo nadrejeni.

Sicer pa je na spletu zelo znan posnetek hrvaškega pilatusa, ki je nepooblaščeno letel v dolinah v Istri. Pilot naj bi to naredil tik pred odhodom v pokoj in se s tem želel posloviti "v stilu".