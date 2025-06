Poslanci z vinom nazdravljali ob odprtju vrtca, v SDS kritični

"Roke proč od otrok." "Ne alkoholu v šolah, saj te niso gostilne." Tako odločno je največja vladna stranka še pred štirimi meseci nasprotovala predlogu SDS. Nasprotovanje, ki je na februarskem odboru za zdravstvo poskrbelo za svojevrstni politični šov.

"Ko prideš v ravnateljevo pisarno, ne mi reči, da vam nobeden še ni rekel, kaj boš kaj spil," se je februarja spraševala Jelka Godec.

V SDS so predlagali, naj se zakonodaja spremeni tako, da bi lahko postregli alkoholne pijače tudi v izobraževalnih ustanovah, v času, ko tam ni pouka. V Gibanju Svoboda so takrat vztrajali, da bi šlo v tem primeru za dvojna merila in da bi s tem odpirali vrata alkohola tam, kjer se vzgajajo prihodnje generacije.

Poslanec Svobode Darko Kranjc pa je nato pretekli petek skupaj s strankarskimi kolegi poziral s kozarci vina v športni dvorani v Puconcih. Uradno gre sicer za večnamensko dvorano, ki jo upravlja občina, a stoji ob osnovni šoli in novem vrtcu, v dvorani pa med drugim poteka tudi pouk športne vzgoje.

"Je praksa dohitela poslance Svobode, da se ravno to dogaja, na kar smo v poslanski skupini SDS opozarjali, ko smo vložili novelo zakona, da so manjši kraji z osnovnimi šolami, igrišči, kjer so se v praksi prirejale prireditve," je komentiral poslanec SDS Tomaž Lisec.