Pilingerju za umor in poskus uboja v Brezju 30 let zapora

Kot je v obrazložitvi sodbe povedala predsednica senata Mojca Hode, je bilo obema dejanje nedvomno dokazano. Po oceni sodišča je Mirko Pilinger namerno, zavestno in hote streljal na avtomobil, v katerem sta bila poleg dveh drugih oseb Sabostjan Kovačič in Demir Brezar, pri čemer je prvi umrl, drugi pa je bil hudo poškodovan. Dejanje je bilo po oceni senata vnaprej načrtovano, Pilinger pa ga je ob pomoči Dejana Novaka izvedel zaradi ljubosumja, ker je Kovačič 'flirtal' z njegovo partnerico.

Obtožnica je sicer Pilingerju in Novaku očitala, da sta 3. septembra 2022 po večerni zabavi v romskem naselju Brezje z audijem, ki ga je vozil Novak, zapeljala pred avtomobil znamke Seat, v katerem sta bila Kovačič in Brezar, ter ga zablokirala. Nato naj bi Pilinger stopil ven in začel streljati, pri čemer je bil smrtno zadet 22-letni Kovačič, Brezar pa hudo ranjen.

Po prepričanju tožilke Barbare Prevolšek Rajić se je Pilinger za dejanje odločil iz ljubosumja in maščevanja, saj naj bi Kovačič flirtal z njegovo partnerko. Pilinger je v današnjem zagovoru, ki ga je prebral njegov odvetnik Adam Molan, zanikal, da bi bil ljubosumen, saj je bil takrat v ljubezenski zvezi še z enim drugim dekletom, a mu sodišče ni verjelo.

Prav tako ni sledilo trditvi njegovega odvetnika, da je za to, da je prišlo do streljanja, pravzaprav kriv Kovačič, ker naj bi začel streljati prvi, Pilinger pa naj bi se zgolj branil. Izpovedi prič potrjujejo, da je prvi streljal Pilinger, Kovačič pa se je branil, je povedala sodnica Hodejeva.

Da je Pilinger kriv, po njenih besedah dokazuje tudi to, da se je takoj po dejanju usedel v svoj avtomobil, parkiran v bližini, in pobegnil ter se šele čez nekaj ur predal policiji. Navsezadnje njegovo krivdo dokazuje to, da je kmalu po dogodku dekle, s katero je ljubimkal in h kateri se je zatekel, svojo sestro spraševalo, kakšno kazen lahko dobi nekdo, ki je ubil človeka, je povedala sodnica.

Tožilka je v današnji zaključni besedi predlagala, naj sodišče Pilingerju za umor izreče 24 let zaporne kazni, za poskus uboja pa 10 let, nato pa oboje združi v enotno kazen 30 let zapora. Za Novaka je predlagala, naj mu sodišče za pomoč pri umoru izreče 15 let zaporne kazni, za pomoč pri poskusu uboja pa pet let, ter nato oboje združi v 19 let in pol zapora.

Sodišče je predlogu skorajda v celoti sledilo. Pilingerju, ki se razglasitve sodbe ni udeležil, ker da se slabo počuti, je za umor izreklo 24 let, za poskus uboja osem let, kar je nato združilo v skupno kazen 30 let zapora. Za pomoč pri umoru je Novaku, ki prav tako ni prišel na izrek sodbe, izreklo 15 let zapora, za pomoč pri poskusu uboja pa pet let, in mu izreklo enotno kazen 19 let zapora.

Pilingerju je sodišče tudi podaljšalo pripor, za Novaka pa odredilo zaseg avtomobila. Je pa oba oprostilo stroškov sodnega postopka. Oškodovance pa je z njihovimi premoženjskimi zahtevki napotilo na pravdo.