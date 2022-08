Pilot, ki je pristal na avtocesti: Med življenjem in smrtjo je odločalo 60 sekund

Nadzorne kamere so posnele dramatične sekunde, ko je šlo za odločitev med življenjem in smrtjo, piše krone.at: "Majhno belo letalo, model Aquila A 210 nemškega dizajna, majavo leti nad prometno cesto, vedno bolj izgublja višino in leti tik nad glavami zbeganih voznikov. Nato se dotakne ceste, zadene brežino in obstane v oblaku prahu ter z odlomljenim zadkom na trdi bankini."

Pilot in kopilot sta nato nepoškodovana splezala iz razbitine, med svojim drznim manevrom se nista dotaknila niti enega avtomobila. Šlo je za letalski podvig, ki bi se lahko končal usodno.

Aref Shabanpoor, graški pilot je junak, ki mu je uspel ta podvig. Štiridesetletnik, rojen v Iranu, opisuje tesnobne trenutke na višini 400 metrov: "Letalo bi morali vrniti z letališče Lesce. A nenadoma so utripale vse opozorilne lučke in motor je odpovedal. Imel sem 60 sekund, da se odločim."

Vrnitev na letališče ni prišla v poštev – bilo je že predaleč. To so potrdili tudi poznejši izračuni.

Shabanpoor je že 20 let je strasten pilot in je opravil 4000 poletov po vsem svetu. Odločil se je pravzaprav za edino možnost: "Kot običajno ob petkih, je bil promet gost, naokoli so bili daljnovodi in gozdovi. Moja edina možnost je bila, da najdem vrzel med vozili. Nismo imeli veliko možnosti, saj je bil tik pred nami most."

"Najpomembneje je bilo, da nikogar ne poškodujem," prvi mojster letenja, ki je sicer je poročen in ima dve hčerki. Ohranil je mirno kri in uspeh ni izostal. Sledilo je veliko olajšanje: nikomur se ni nič zgodilo.

"Verjamem v boga, vendar ni bilo časa za molitve. Imeli smo srečo in smo imeli na krovu angela varuha. Ta angel varuh je sedel na moji levi," pravi o svojem kopilotu.