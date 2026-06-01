Poškodovanemu pilotu na območju Snežnika na pomoč priskočil občan

Kot smo že poročali, je vzhodnem delu Snežnika ob meji s Hrvaško v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina v nedeljo okoli 13.40 strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu v helikopter, ki je poškodovanega pilota prepeljal v UKC Ljubljana.

Štab Civilne zaščite Loška dolina je na družbenem omrežju zapisal, da je jadralno letalo zasilno pristalo. "Pri tem se je pilot letala poškodoval, vendar pa je imel pri vsem tem veliko srečo, saj je samo nesrečo opazil občan, ki je z natančnim opisom lokacije ob klicu na 112 pripomogel k hitremu odzivanju interventnih služb," so pojasnili.

Aktivirani so bili prostovoljni gasilski društvi Iga Vas in Babno Polje, nujno medicinsko pomoč Cerknica, Civilno zaščito Loška dolina, poveljnika Notranjske gasilske regije, naknadno pa tudi helikopter policijski helikopter z gorsko reševalno službo.

Poškodovanega so po nudeni prvi medicinski oskrbi s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.