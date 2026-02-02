Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kerinov Grm: pilotni projekt državne legalizacije romskih naselij

Ljubljana, 02. 02. 2026 18.02 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Denis Malačič
Naselje Kerinov Grm

Kerinov Grm v krški občini – naselje z največjo gostoto prebivalstva v Sloveniji – bo postalo pilotni projekt državne legalizacije romskih naselij. Na papirju torej korak k enakim pogojem za življenje, v praksi pa vrsta izzivov: dvojezični vrtec, ki ga obiskuje le peščica otrok, težave z infrastrukturo, kanalizacijo in čistilnimi napravami. Pri izboljšanju pogojev bodo morali sodelovati vlada, lokalna skupnost in predvsem romska skupnost. Ta pozdravlja prizadevanja, a hkrati poudarja, da poleg vlaganj v infrastrukturo brez večjega zaupanja delodajalcev in več zaposlitvenih priložnosti integracija ne bo mogoča.

V romskem naselju Kerinov Grm načrtujejo postopno ureditev kanalizacije, čistilnih naprav, dostopa do vrtca in drugih osnovnih pogojev za dostojno življenje. "Kjer bodo jasno urejeni lastniški odnosi, infrastruktura in dostop do javnih storitev, zlasti izobraževanja," je v sredo pojasnjeval državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben.

Številni prebivalci nimajo niti dostopa do tople vode ali higienskega minimuma. Občina je zato na začetku leta v naselje postavila kontejner s tuš kabinami in stranišči, a ključa prebivalcem še ni predala. "Lahko bo čez eno leto, imamo ga, če drugače ne zaradi lepšega, da narod vidi, da je občina postavila, ni pa še odprto, a naši Romi bi želeli čim prej, da se odpre, da lahko grejo pod tuš pa da lahko gredo na wc, zdaj pa hodijo vsi na polje," stanje na terenu opisuje romski svetnik v Krškem Dejan Brajdič.

Bolj kot ne sameva tudi vrtec, ki ga v povprečju obiskuje zgolj okoli pet otrok. "In to vsak dan večinoma po tri, štiri, pet," priznava Brajdič.

Občina je na začetku leta v naselje postavila kontejner s tuš kabinami in stranišči.
Občina je na začetku leta v naselje postavila kontejner s tuš kabinami in stranišči.
FOTO: POP TV

Pilotni primer in očitki Fursu

Vlada ureditev razmer v Kerinovem Grmu vidi kot pilotni primer, s katerim želi preveriti delovanje sistema v praksi, preden bi ga razširili v zahtevnejša okolja. "Rad bi poudaril to, da se zavedamo in da se bo morala zavedati romska populacija, da nič ne bo podarjenega, da bo tudi na njih velika odgovornost, kajti zagovarjamo stališče, da smo pred zakonom vsi enaki," je prejšnji teden poudaril tudi župan Mestne občine Krško Janez Kerin.

Občinski romski svetnik pa ob tem opozarja, da država na eni strani daje, na drugi pa z izvržbami, ki jim jo omogoča Šutarjev zakon, tudi jemlje."Zdaj bo več kriminala kakor je bilo, tudi več bodo kradli, vsem ljudem bodo kradli, kar bodo vidli, živali, od kmetije, kar bodo imeli, vse bo šlo, in kdo bo potem odgovoren? Golob bo odgovoren, mi ne bomo odgovorni, mi se moramo preživeti, otroka je treba nahraniti, treba jesti," pravi Brajdič.

Romi Finančni upravi očitajo diskriminacijo in si želijo več možnosti za obročno odplačevanje dolgov, na FURS-u pa odgovarjajo, da so obročno odplačevanje odobrili vsakemu zavezancu, ki je za to zaprosil in izpolnjeval predpisane pogoje.

Koliko pa je trenutno takih v naselju, ki hodijo v službo? "Ja eni so, zdaj se je kar začelo, zdaj hodijo v službo, ene deset Romov zagotovo že hodi v službo," ocenjuje Brajdič. Torej 10 od 350 ljudi? "Ja tako, počasi, to ni z danes na jutri, potrebno je gledati razpise, se prijaviti, po eni strani pa potem, ko vidijo, da so Romi, dobijo zavrnitev."

Poleg krške občine je država pogovore doslej začela tudi z občinami Črnomelj, Škocjan in Rogaševci. Z vsako od njih bo podpisano pismo o nameri, v katerem bodo jasno določene obveznosti države in lokalne skupnosti. Vprašanje pa ostaja, ali bodo te obveznosti prinesle težko pričakovane dolgoročne rešitve.

romska naselja legalizacija Kerinov Grm integracija infrastruktura

Deskarka umrla, potem ko se je njen nahrbtnik zataknil v žičnico

Slovenijo bo zajelo deževje, v Posočju do 50 mm padavin

bibaleze
Portal
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
zadovoljna
Portal
Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
vizita
Portal
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
20 najbolj stresnih služb
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
spektakli, ki služijo milijarde
spektakli, ki služijo milijarde
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
moskisvet
Portal
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506