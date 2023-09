Pilotni projekt: pacientov vse več, kader, ki ga primanjkuje, pa izgoreva

Kader urgentnega centra izgoreva. Ob odprtju so namreč računali na do 80 bolnikov dnevno, a jih oskrbijo več kot 100 na dan, zato so spremembe nujne, pravi direktor šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič. "To jemljem kot zaupanje, da bi bil urgentni center bolnišnice Šempeter kot pilotni," doda.

Največ kadra trenutno potrebujejo v enoti za hitre preglede. Strateški svet je predlagal, da se v te enote vključijo specialisti in specializanti družinske in urgentne medicine, zdravniki po pripravništvu z dvema mesecema izkušenj pod nadzorom mentorja in drugi, ki imajo primerno izobrazbo. Kot pojasni Klančič, v ambulanti primanjkuje kadra za hitre preglede od ponedeljka do petka, termini med vikendi in prazniki pa naj bi bili kriti.

V delo urgentnega centra Nova Gorica se koncesionarji doslej niso vključevali, saj za to v bolnišnici niso imeli pravnih podlag. Strateški svet pa je v začetku meseca sprejel tudi, da so se vsi zdravstveni kadri z licenco v svoji specializaciji na poziv dolžni vključiti v delo urgentnih centrov. Direktor bolnišnice računa na to, da bi se kader prostovoljno vključeval v delo, saj kot pravi, je rezultat boljši, če imaš zadovoljne kolege. "Ampak verjetno bo potrebna regulativa," še pove. Kot je v začetku meseca dejal Erik Brecelj, upa, da bo odločitev podprla Zdravniška zbornica Slovenije. "Predlagali smo tudi, da je za podaljšanje licence treba imeti potrdilo, da zdravnik opravlja, če je bil pozvan, del svojega dela tudi v dežurni službi."