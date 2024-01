Ob slovenski meji prvi pilotni sistem za klic v sili s SOS stebričkom

Takoj za državno mejo na Učji v radiusu približno 18 kilometrov proti dolini Rezije in proti Bardu območje ni pokrito s signalom mobilne telefonije. Na pobudo krajanov zaselka in drugih uporabnikov cest na tem območju so se na občini Rezija odločili, da bodo postavili 'SOS steber'. Sistem je sicer podoben tistemu ob avtocesti, ko se v primeru nesreče s pritiskom na gumb vzpostavi stik z operativnim centrom.

Sistem so postavili ob klančini, ki vodi z glavne ceste Žaga-Čenta proti zaselku Učja. Cesto za prehod med državama redno uporabljajo domačini na obeh straneh meje, poleti je še veliko turistov in kolesarjev. V primeru nesreče pa je klic na pomoč nemogoč.

Italijanska občina se je tako s civilno zaščito in podjetjem, ki vodi projekte satelitskih komunikacij, lotila prilagoditve avtocestnih stebričkov.

"Končni izdelek je SOS steber, ki preko sončnega kolektorja napaja svoje zmogljive baterije, ob stisku na gumb pa sistem po satelitski zvezi kliče na center 112 Furlanije – Julijske krajine. Del sistema s pritiskom na rdeči gumb omogoča glasovne klice, del sistema pa je namenjen tistim, ki iz različnih razlogov ne morejo govoriti. V tem delu so tipke s simbolnimi slikami rešilnega avtomobila, gasilskega vozila in policijskega vozila. S pritiskom na želeni gumb se začne predvajati posnetek klica na pomoč in sam pove lokacijo, od kod prihaja klic, saj je SOS steber geolokaliziran in vstavljen v bazo podatkov operativnega centra 112," pojasnjujejo na občini Rezija. Nov sistem služi izrecno za klic v sili na številko 112.

"To je le prvi korak k odgovoru na težavo, na katero že dolgo opozarjajo prebivalci Učje. Klic na pomoč v nujnih primerih je bil doslej zaradi nepokritosti s signalom mobilne telefonije in kritičnosti fiksnega telefonskega omrežja na območju nemogoč," pojasnjuje županja občine Rezija Anne Micelli, ki opozarja, da se ji zdi nesprejemljivo, da ponekod v letu 2024 ne moreš poklicati niti pomoči.

Ker gre za testno obdobje, bodo sistem posodabljali, prav tako nameravajo postaviti še dva sistema, in sicer na Krniškem sedlu in ob gozdni poti, ki vodi v Fontanone Barman.

Na sosedni bovški občini projekt pozdravljajo, saj je tudi na njihovem območju več tako imenovanih belih lis oziroma krajev, ki niso pokriti s signalom. Projekt bi tako lahko v prihodnje uporabili tudi na višje ležečih planinah in v hribovju.