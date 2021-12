Ping pong med lastniki stojnic in inšpektorji: prodajo zdaj preselili na Vodnikov trg

Skoraj teden dni po zapečatenju stacionarnih stojnic na Pogačarjevem trgu so inšpektorji lastnikom omogoči vstop v hiške, da odstranijo hrano in pijačo, ki je tam stala vse od četrtka. Ker so vse do konca upali, da bo prišlo do sprememb in bodo stojnice vendarle zaživele, so meso v četrtek pustili pripravljeno. A zdaj škodo preštevajo v kilogramih pokvarjenih mesnin in več tisoč evrih.

Pogled na pokvarjeno hrano je pokopal tudi dober namen, da bi meso podarili. "Nima smisla govoriti o škodi," pravi najemnik zapečatene stojnice David Šestič.

Ob stacionarnih stojnicah pa danes ni bilo več mobilnih hišk. Tem so odločbe o prenehanju obratovanja izdali v torek, a to ne pomeni, da ne obratujejo več. Ker imajo inšpekcijski ukrepi velike luknje, so čez noč gostinci stojnice prestavili. Te zdaj obratujejo na le nekaj metrov oddaljenem Vodnikovem trgu.