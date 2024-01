'Pingpong' s pacienti: kako do bolniškega lista?

Z vprašanji, ki smo jih (znova) naslovili na deležnike, med njimi tudi ministrstvo za zdravstvo in Fides, smo želeli izvedeti, ali se je na tem področju kaj premaknilo in kaj lahko pacienti storijo.

Ministrstvo za zdravje ob začetku zdravniške stavke sporočilo, da morata biti tudi med stavko zagotovljeni pravici do izdaje bolniških listov in dostopnosti na daljavo. Na ZZZS pravijo, da so predpisi o tem jasni in nadaljnja navodila niso potrebna. Zdravstvene domove so o tem obvestili dvakrat - 18. in 15. januarja. Toda na Fidesu menijo, da ministrstvo za to nima nobene pravne podlage in da s tem posega v njihovo pravico do stavke.

Na ministrstvu vztrajajo pri svojem. Stavkajoči zdravniki mrajo izdati vse listine, ki bi lahko vplivale na pacientovo zdravje ali socialni status, "kar vključuje tudi listine s področja bolniških odsotnosti". Na očitke o poseganju v pravico do stavke odgovarjajo, da ne zanikajo pravice sindikata Fides, vendar poudarjajo, da so zdravniki po zakonu o zdravniški službi tudi v času stavke dolžni izvajati storitve, katerih opustitev bi lahko vodila v hudo nepopravljivo okvaro zdravja ali smrt, storitve za zaščitene kategorije in ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. Obdobje stavke vidijo kot "Lovljenje ravnotežja med pravicami stavkajočih in pravicami pacientov". Ker so pacienti v tem razmerju šibkejši, je mnenje ministrstva, da se v primeru dvoma in nejasnosti storitev mora izvesti.

"Opozarjamo, da bodo morali stavkajoči, v primeru nezakonitega postopanja pri izvajanju pravice do stavke, nositi tudi odgovornosti, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo pravico do stavke," pravijo na ZZZS. Glede izdajanja bolniških listov sicer poudarjajo, da je v zvezi s tem potrebno tolmačenje Ministrstva za zdravje in ker gre tudi za izvrševanje obveznosti in pravic med delavcem ter delodajalcem iz Zakona o delovnih razmerjih tudi Ministrstva za delo.