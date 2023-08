Pipenbaher o novih mostovih: Gradnja bo dražja, a se bodo tveganja zmanjšala

Zaradi nenormalno velike količine padavin je pretok hudourniških rek v tokratnih poplavah presegel količine, ki so bile določene s hidravličnimi študijami, posledica pa je veliko podrtih mostov. Pretoki hudourniških rek so namreč ponekod presegli stoletne vode, ki so določale dimenzije rečnega korita in pretočnih odprtin mostov, je pojasnil Marjan Pipenbaher.

Ocenil je, da so bila dodatna velika težava podrta drevesa in ostalo vejevje, ki ga je odnašala voda, in so se nakopičila v območju vmesnih podpor in pod voziščne konstrukcije, tako da je bil pretok še dodatno bistveno zmanjšan.

Pri načrtovanju in gradnji novih mostov preko hudourniških rek se bo treba po njegovem mnenju v kar največji možni meri izogibati gradnji stebrov v koritih rek. "Ta gradnja bo sicer nekoliko dražja, vendar se bodo tveganja glede zmanjševanja propustnosti pretoka in porušitev bistveno zmanjšala," je prepričan.