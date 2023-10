Pipistrel pospešeno zaposluje, v Gorici bo širil proizvodnjo

Vodja kadrovske službe v Pipistrelu Tanja Harej je na današnji novinarski konferenci povedala, da novim zaposlenim pomagajo na več načinov. "Zelo veliko jim pomagamo, tudi administrativno. Imamo zunanjo agencijo, ki nam pomaga pri pridobivanju delovnih vizumov, pomagamo jim pri iskanju stanovanj, tu smo povezani z nepremičninskimi agencijami pri iskanju stanovanj in hiš. Pomagamo jim, kolikor se le da."

Zavedajo se trenutne kadrovske situacije v Sloveniji in tudi ostalih bližnjih državah. "Najlažje je kader zaposliti, težje pa ga je ohraniti," je še poudarila. Zato jim poleg plač ponujajo tudi druge ugodnosti in nagrade. Kot je dodala, so zelo zadovoljni, da se strokovni kader zanima za delo v Pipistrelu in da v njem tudi ostaja.

Proizvodna dejavnost ajdovskega proizvajalca ultralahkih letal poteka trenutno na treh lokacijah – največja je v Ajdovščini, v italijanski Gorici je trenutno 48 zaposlenih, nekaj jih je tudi v Vipavi. Prav lokacijo v Gorici bodo prihodnje leto širili – v prvem nadstropju sedanje stavbe bodo uredili pisarniške prostore, dogradili pa bodo novo stavbo za proizvodne namene v velikosti 4000 kvadratnih metrov.