100-milijonski posel: Na Madžarskem bodo izdelovali Pipistrelovo letalo

Ivo Boscarol je v razpravi na 10. dnevu gospodarske diplomacije, ki je potekal v okviru 53. Mednarodnega obrtno-podjetniškega sejma v Celju, povedal, da je pobuda, da bi na Madžarskem vzpostavili letalsko proizvodnjo, pred dvema letoma prišla s strani Madžarske. Pred nekaj meseci pa sta državi podpisali sporazum o sodelovanju na letalskem področju, ki so ga danes podpisala tudi podjetja.

V okviru danes podpisane večletne pogodbe je vrednost sodelovanja z Madžarsko po besedah Boscarola prek sto milijonov evrov. Izdelovali bodo letalo VIRUS SW 121A explorer, v prihodnje pa tudi nekatere druge produkte, nekatera madžarska podjetja pa naj bi postala tudi Pipistrelov dobavitelj za druge projekte. "Projekt sodelovanja za desetletno obdobje vključuje proizvodno organizacijo letal na Madžarskem, končno montažo letal družine Pipistrel SW 121 na Madžarskem za izbrana domača in mednarodna tržišča ter sodelovanje pri razvoju poslovnih priložnosti in proizvodnji sodobnih kompozitnih struktur, letalskih delov, programov za namenske projekte in letal z ničelnimi emisijami," so zapisali v sporočilu za javnost.