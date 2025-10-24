Piramida bo dobila nov vinograd

Svetli način
24. 10. 2025

Mojca Hanžič
Po dolgih letih sramotnega propadanja bo znameniti grič Piramida, na katerem so še danes ostanki prvega mariborskega gradu, končno dobil vinograd, kot si ga mesto z najstarejšo trto na svetu tudi zasluži. Gre sicer za zemljišče, ki je preko Sklada kmetijskih zemljišč v lasti države, skrb za vinograd pa so si različni zakupniki podajali na način, da je z vsakim letom bolj propadal. Do točke, ko druge opcije, kot da ga izruvajo, ni bilo več.

JApajaDAja
24. 10. 2025 19.27
+2
kje živi mb župan?...baje pod piramido....za svoj vrtiček je treba poskrbeti.....
rasturator
24. 10. 2025 19.11
Zelo lep komentar gospoda.
