Piramida bo dobila nov vinograd

Po dolgih letih sramotnega propadanja bo znameniti grič Piramida, na katerem so še danes ostanki prvega mariborskega gradu, končno dobil vinograd, kot si ga mesto z najstarejšo trto na svetu tudi zasluži. Gre sicer za zemljišče, ki je preko Sklada kmetijskih zemljišč v lasti države, skrb za vinograd pa so si različni zakupniki podajali na način, da je z vsakim letom bolj propadal. Do točke, ko druge opcije, kot da ga izruvajo, ni bilo več.