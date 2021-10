Piran bo štiri leta živi laboratorij za iskanje rešitev za podnebno krizo

Piran bo v sklopu evropskega projekta SCORE, v katerem kot partner sodeluje Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper, postal eden izmed 10 projektnih živih urbanih laboratorijev obalnih mest.

Živi urbani laboratoriji so po besedah She M. Hawke, ene od raziskovalk inštituta, "dejanska mesta, v katerih se preučuje obstoječe probleme, v njihovo reševanje pa se aktivno vključuje lokalne prebivalce". "Povedano drugače, namesto, da bi imeli laboratorij v stavbi, imamo živi laboratorij v celotnem mestu."

V Piranu bodo sodelujoči prebivalci skupaj z raziskovalci preverjali možnosti, kako zmanjšati uporabo pitne vode za splakovanje WC-školjke. "Cilj je s ponovno uporabo vode, uporabljene pri tuširanju, zmanjšati porabo pitne vode in s tem posledično tudi zmanjšati obremenitev infrastrukture ter količino odpadnih voda, ki jih spuščamo v pomembne jadranske akvakulture Jadranskega morja," je po navedbah ZRS Koper pojasnila raziskovalka Hawke.

Drugi del projekta v Piranu je namenjen namestitvi naprednih tehnologij za zgodnje zaznavanje in opozarjanje na nevarnosti, povezane z ekstremnimi vremenskimi dogodki, kot so poplave, nevihte in erozija.

V sklopu projekta bodo ustvarili prototip digitalnega dvojčka mesta Piran, ki bo omogočal zgodnje opozarjanje na ekstremne vremenske pojave, simulacije vplivov teh pojavov na mesto in posledično pripravo evakuacijskih načrtov ter preventivnih aktivnosti.

Da bi dosegli ta cilj, bodo po navedbah raziskovalke "prebivalce Pirana povabili k sodelovanju v procesu zbiranja podatkov v realnem času, s katerimi bomo dopolnili zbirke podatkov obstoječih senzorjev".

Digitalni dvojček mesta Piran bo na osnovi sprotnih podatkov omogočal tako zgodnje opozarjanje na ekstremne vremenske pojave v obalnih mestih kot strateško načrtovanje odzivov na podnebno krizo, so v sporočilu za javnost še zapisali v ZRS Koper.

Cilj 10 milijonov vrednega projekta SCORE (Smart Control of the Climate Resilience of European Coastal Cities), ki ga vodi Tehnološki inštitut iz Sliga na Irskem, je oblikovanje, razvoj, spremljanje in preverjanje novih ukrepov, namenjenih reševanju težav, povezanih s podnebnimi spremembami na obalnih območjih. Pridruženi partner projekta je tudi Občina Piran, projektno skupino ZRS Koper pa poleg Hawke sestavljajo še Cecil Meulenberg, Irina Cavaion, Barbara Pandev in Blaž Lenarčič.