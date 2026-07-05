Piran letos pričakuje 50 križark, uvajajo novo turistično takso

Na piranski občini so potrdili izrazito pozitiven trend prihodov potniških ladij. Leta 2024 so ladjarji zabeležili 14 prihodov večjih ladij, medtem ko sta lani dva največja ladijska agenta organizirala skupaj 36 prihodov. Letos v mestu pričakujejo približno 50 prihodov.

Ladje v Piran pripeljejo od 50 do več kot 1000 potnikov. Po trenutnih ocenah bo Piran letos obiskalo več kot 15.000 potnikov, ob ugodnem razvoju sezone pa se ta številka lahko približa 17.000. Pristanišče bo ob tem sprejelo še od 10.000 do 12.000 članov posadk, so navedli na občini.

Občina od letos neposredno pobira novo dnevno pavšalno turistično takso za potnike na ladjah. Občina ladjarjem zaračuna od 200 do 3200 evrov na posamezen prihod, pri čemer znesek prilagodi številu potnikov na krovu. Prihodki mesta tako ne izhajajo več zgolj iz pristaniških pristojbin in posrednih virov. Kljub temu ti prihodki zaradi kratkih enodnevnih obiskov še vedno predstavljajo razmeroma omejen delež v skupnem turističnem proračunu, so ugotavljali predstavniki lokalne skupnosti.

Enodnevni pomorski gosti lokalnemu gospodarstvu prinašajo predvsem posredne koristi. Ti obiskovalci največ zaslužka prinesejo gostinskim lokalom, turističnim vodnikom in manjšim trgovinam. Ker gosti na destinaciji ne prenočujejo, zapravijo manj denarja kot stacionarni turisti. Zato občina aktivno spodbuja ponudbe, ki potnike usmerjajo k samostojnemu raziskovanju mesta in večji lokalni potrošnji.