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Slovenija

Piran letos pričakuje 50 križark, uvajajo novo turistično takso

Piran, 05. 07. 2026 08.14 pred 42 minutami 2 min branja 8

Avtor:
STA
Piran

V Piranu letos pričakujejo okoli 50 prihodov potniških ladij, ki bodo pripeljale več kot 15.000 obiskovalcev. Na piranski občini so ob izraziti rasti prihodov uvedli novo turistično takso za križarke. Občina prihodnji razvoj ladijskega turizma usmerja predvsem v butične in premožne goste.

Na piranski občini so potrdili izrazito pozitiven trend prihodov potniških ladij. Leta 2024 so ladjarji zabeležili 14 prihodov večjih ladij, medtem ko sta lani dva največja ladijska agenta organizirala skupaj 36 prihodov. Letos v mestu pričakujejo približno 50 prihodov.

Ladje v Piran pripeljejo od 50 do več kot 1000 potnikov. Po trenutnih ocenah bo Piran letos obiskalo več kot 15.000 potnikov, ob ugodnem razvoju sezone pa se ta številka lahko približa 17.000. Pristanišče bo ob tem sprejelo še od 10.000 do 12.000 članov posadk, so navedli na občini.

Občina od letos neposredno pobira novo dnevno pavšalno turistično takso za potnike na ladjah. Občina ladjarjem zaračuna od 200 do 3200 evrov na posamezen prihod, pri čemer znesek prilagodi številu potnikov na krovu. Prihodki mesta tako ne izhajajo več zgolj iz pristaniških pristojbin in posrednih virov. Kljub temu ti prihodki zaradi kratkih enodnevnih obiskov še vedno predstavljajo razmeroma omejen delež v skupnem turističnem proračunu, so ugotavljali predstavniki lokalne skupnosti.

Enodnevni pomorski gosti lokalnemu gospodarstvu prinašajo predvsem posredne koristi. Ti obiskovalci največ zaslužka prinesejo gostinskim lokalom, turističnim vodnikom in manjšim trgovinam. Ker gosti na destinaciji ne prenočujejo, zapravijo manj denarja kot stacionarni turisti. Zato občina aktivno spodbuja ponudbe, ki potnike usmerjajo k samostojnemu raziskovanju mesta in večji lokalni potrošnji.

Križarjenje (slika je simbolična).
Križarjenje (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Komunalne službe se, zagotavljajo, na vnaprej napovedane prihode ladij vedno ustrezno pripravijo, okrepijo zbiranje odpadkov in pogosteje vzdržujejo javne površine. Varovanje morskega okolja namreč predstavlja eno ključnih prioritet, pri čemer nadzor nad ladjami in onesnaževanjem izvajajo pristojne državne institucije.

Vodstvo občine dolgoročne strategije ladijskega turizma ne usmerja v množično širjenje. Občina Piran raje stavi na razvoj trajnostnega in butičnega turizma z višjo dodano vrednostjo ter čim manjšim vplivom na okolje. Zaradi prostorskih omejitev starega mestnega jedra in občutljivega morskega ekosistema občina ne načrtuje sprejemanja velikih množičnih križark. Piran razvoj usmerja v omejeno število prihodov in daje absolutno prednost manjšim luksuznim ladjam, so poudarili snovalci turistične strategije.

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KOMENTARJI8

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kunccix
05. 07. 2026 09.00
Imeli bi denar, ampak turistov neposredno pa ne…. Bodite sposobni in ukrenite kaj….. organiziran in nadzorovan transfer skozi mesto, časovno omejen za tiste, ki ne bivajo neposredno v mestu….. vse se da, je pa potrebno znanje, volja do dela in delo
Odgovori
0 0
Julijann
05. 07. 2026 08.56
Varujemo planet. Ni kaj.
Odgovori
0 0
NeXadileC
05. 07. 2026 08.48
Ta drugi, brež šuškašuška, dobijo enosmerno vozovnico za afriška raborišča. Tam jih bodo koncentrirali.
Odgovori
0 0
NeXadileC
05. 07. 2026 08.44
'Občina prihodnji razvoj ladijskega turizma usmerja predvsem v butične in premožne goste.' - Skladno z AgendA2030.
Odgovori
0 0
NeXadileC
05. 07. 2026 08.46
Oviranje turizma.
Odgovori
0 0
Angelina145
05. 07. 2026 08.34
Da ne bomo kot v Italiji omejili vhod v mesto. Ker tole bo prevelika gužva
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
05. 07. 2026 08.45
Gotovo bomo... ne danes, vendar kmalu...
Odgovori
0 0
matjaz mravlak
05. 07. 2026 08.32
UPAM DA ENKRAT PRIDE DO TEGA DA NEBO VEC TURISTOV IN POTEM BOSTE LAHKO POBIRALI TAKSE!!
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+2
2 0
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