Piran ostal brez 16 milijonov za protipoplavno zaščito: 'Datuma ne bomo ujeli'

Po vzoru Benetk, bi tudi Piran lahko dobil svojega Mojzesa, ki bi ločil mesto od visoke vode. Projekt bi stal 25 milijonov, od tega bi bilo 16 milijonov nepovratnih sredstev. Vendar pa ne projekta, ne denarja ne bo. Za to bi morala namreč občina do konca februarja pridobiti gradbeno dovoljenje. "Jasno je, da tega datuma ne bomo uspeli ujeti," pravi vodja urada za investicije v občini Piran Mojca Hilj Trivič.

Projekt je predvideval tri faze. Ureditev meteorne kanalizacije, zapornico med pomoloma in zid okoli mesta. In prav zaradi zidu je prihajalo do burnih razprav. Številni domačini so bili proti.

"Tisti, ki smo šli na prestavitev, kjer so pokazali, kako bi to izgledalo, smo lahko videli, da ta dva metra in pol, s katerimi so strašili, niso prava informacija," pravi podpornik izgradnje protipoplavne zaščite Jaka Šoba. Zid bi bil nižji od sedanjega skalometa, ki so ga obnovili po zadnjem neurju.

Šlo je za manjšino je prepričan Šoba, ki pa je bila precej glasna. Zato se je vse zavleklo, kar priznavajo tudi na občini. "Zaradi oblikovanja civilne iniciative, ki je temu idejnemu projektu nasprotovala, pa tudi zato, ker je bil projekt napačno skomuniciran z javnostjo, smo se na občini odločili, da pristopimo nekoliko drugače," pove Hilj Trivičeva.