V Piranu načrtujejo gradnjo zidu, ki bi mesto ščitil pred visokimi valovi

V Piranu so se odločili spopasti s posledicami globalnega segrevanja. Mesto je že desetletja ob ekstremnem plimovanju morja pod vodo, v zadnjih letih pa so poplave vse pogostejše in voda vse višja. Zato so se lotili projekta, ki bi mesto ubranil poplav, tako kot sosednje Benetke ščiti Mose oziroma po naše Mojzes. A če so Italijani za projekt, ki še niti ni zaključen, porabili več kot pol milijarde evrov, bo piranska rešitev precej cenejša.