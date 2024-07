Nova pravila v Piranu: za rezervacijo prostora na plaži globa 250 evrov

Po novem pa morajo lastniki psov za njimi ne le pobrati iztrebke, ampak imeti ob sebi vodo, da lahko za tem še poplaknejo. Ne gre za nobeno posebnost, to je marsikje že praksa. "Ta akcija respect and enjoy oziroma spoštuj in uživaj poteka že v kar veliko turističnih destinacijah," pravi Milka Sinkovič s Fakultete za turistične študije.

Prepovedane so rezervacije prostora na plaži z brisačo. "Prihaja namreč do tega, tako kot v drugih krajih, recimo hrvaških ali v Španiji, da si nekateri rezervirajo svoj prostor na plaži že ob peti uri zjutraj, na plažo pa pridejo šele ob enih popoldan," razlaga Rok Humar z Občine Piran. Prav tako se ne sme hraniti prostoživečih živali, metati cigaretnih ogorkov v meteorne jaške, popivati na javnih površinah.

Piranska akcija se imenuje Ljubim Piran. Letaki, ki kažejo na to, kaj je zaželeno in kaj nezaželeno obnašanje, so že v hotelih in gostinskih lokalih, na avtobusih, po mestu bodo kmalu viseli tudi plakati. "Cilj je izvajati določila odloka na mehak način. Se pravi ozaveščati ljudi o primernem in spoštljivem obnašanju na naši destinaciji," dodaja Neset Dulai, direktor komunalnega podjetja Okolje Piran.

Ne gre za inkasantstvo, pravijo v Piranu, ampak osveščanje. Za večino se ne bo spremenilo nič, saj so jim ta pravila samoumevna, vendar ne vsem. Če pa akcija ozaveščanja in v prvi fazi opozarjanja ljudi ne bo uspešna, bodo v Piranu začeli pisati tudi kazni. In te so precej visoke. Za na primer rezervacijo mesta na plaži globa znaša 250 evrov.