Piranska občina prodaja zazidljiva zemljišča, kakšne so cene?

Prihodnji petek bodo na javni dražbi štiri zemljišča v Parecagu, eno v Luciji, eno nad Portorožom z lepim razgledom na morje, stara hiša v Padni in parcela na elitni lokaciji nad Piranom.

Skupaj torej občina prodaja sedem zazidljivih zemljišč in eno hišo. Seštevek izklicnih cen pa je vrtoglavih 2,8 milijona evrov. "Se mi zdijo te cene absolutno previsoke," meni Danijel Lovšin, Casabela nepremičnine.

Najdražje je zemljišče nad Piranom v velikosti 665 kvadratnih metrov. Naprodaj je za 561.000 evrov, oziroma 843 evrov za kvadratni meter. "Če gre za resnično prvo vrsto z nekim res top pogledom, bi bila mogoče cena med 800 in 1000 evrov na kvadratni meter še upravičena, ampak mislim, da ta parcela nima take lege."

Da so zahtevani zneski visoki, se zavedajo tudi na občini. "Cene, ki jih postavljamo za prodajo nepremičnin, so praviloma višje od zneska, ki ga določi sodni cenilec. Ker verjamemo, da na trgu zanje lahko dosežemo višje cene in ker jih za nižje nismo pripravljeni prodati," so pojasnili.

Ob tem še dodajajo, da zaradi dragocenosti prostora popustov pri prodaji stavbnih zemljišč ne bo. Občina želi s sredstvi prodaje teh zemljišč znotraj območij, namenjenih stanovanjski gradnji, kupiti druge nepremičnine, za izvedbo svojih strateških načrtov.

Naprodaj je tudi hiša v Padni, ki je sicer potrebna celovite obnove. V Parecagu pa so na voljo štiri zemljišča, tudi cena zanje, 350.000 evrov oziroma skoraj 500 evrov na kvadratni meter, je izjemno visoka.

"To so precej visoke cene, sploh če govorimo o podeželju, kot sta naprimer Sečovlje ali Parecag, kjer so bile cene še pred kovidom okrog 120 do 150 evrov za kvadratni meter. Danes se mi zdi cena okrog 500 evrov pretirana," je povedal Lovšin. Za postavitev enodružinske hiše bi tako na takšnem zemljišču potrebovali vsaj 800.000 evrov, opozarja Lovšin, zato pričakuje, da zanimanje za zemljišča ne bo veliko.