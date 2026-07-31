Piranska občina zavrnila pobudo za referendum o Fiesi

Referenduma ni mogoče razpisati, ker zakon o lokalni samoupravi občankam in občanom omogoča odločanje na naknadnem referendumu le o splošnih aktih občine oziroma njihovih posameznih določbah, so pojasnili v Občini Piran. Sklep, na katerega se nanaša pobuda, ureja konkreten pravni posel glede natančno določenih nepremičnin. Gre torej za posamični akt, ki ne more biti predmet naknadnega referenduma, so dodali.
V kabinetu župana so zapisali, da je takšno pravno stališče občini pisno potrdilo tudi ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
"Ministrstvo je pojasnilo, da sklep o potrditvi osnutka pravnega posla ni splošni akt občine. Navedene nepremičnine so poleg tega že vključene v načrt ravnanja z občinskim nepremičnim premoženjem za letošnje leto, ki je sestavni del občinskega proračuna, o proračunu pa zakon referenduma izrecno ne dopušča," so navedli.
Zakon o lokalni samoupravi sicer določa, da župan pobudnika v osmih dneh obvesti, če pobuda ni pravilno oblikovana oziroma je v nasprotju z zakonom ali statutom, ter ga pozove, naj ugotovljeno neskladnost odpravi v nadaljnjih osmih dneh.
"V obravnavanem primeru pa težava ni v zapisu referendumskega vprašanja ali formalni nepopolnosti pobude. Pobudnika želita z referendumom razveljaviti sklep o konkretnem pravnem poslu. Tega z dopolnitvijo ali drugačnim zapisom vprašanja ne moreta spremeniti v splošni akt občine," so prepričani.
Občina Piran je pri odločitvi upoštevala sodno prakso upravnega sodišča, ki dopušča, da župan pobudnika ne pozove k odpravi neskladnosti, kadar je očitno in objektivno, da je ni mogoče odpraviti. V takem primeru mora izdati akt z vsemi obveznimi sestavinami ter pobudniku zagotoviti možnost sodnega varstva.
Ker je v tem primeru pravna ovira očitna in objektivna, je župan izdal formalni in obrazloženi sklep s pravnim poukom, v katerem je pojasnil, zakaj neskladnosti ni mogoče odpraviti s preoblikovanjem pobude, so navedli. Pobudnika lahko v osmih dneh od vročitve sklepa zahtevata, da odločitev župana preizkusi upravno sodišče.
"Čeprav zakon referenduma o tem sklepu ne dopušča, župan Andrej Korenika ne želi, da bi v zvezi z nadaljnjim ravnanjem z zemljišči nad Fieso ostal kakršenkoli dvom o volji občank in občanov. Občinskemu svetu bo zato predlagal, naj sklep o potrditvi osnutka pravnega posla razveljavi," so nazadnje še napovedali na občini.
Župan bo dopisno sejo predvidoma sklical naslednji teden.
V iniciativi nasprotujejo prodaji sedmih občinskih zemljišč v Fiesi. Poleg podpisov za referendum je predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros občini predal tudi 918 podpisov v podporo ljudski iniciativi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.