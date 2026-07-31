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Slovenija

Piranska občina zavrnila pobudo za referendum o Fiesi

Piran, 31. 07. 2026 18.22 pred 9 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Občina Piran

Piranski župan Andrej Korenika je zavrnil pobudo Civilne iniciative Piran in občinskega svetnika Davorina Petarosa za razpis referenduma o sklepu, s katerim je občinski svet piranske občine 8. julija potrdil osnutek pravnega posla za prodajo in nakup nepremičnin v Fiesi. Župan referenduma ne more razpisati, so sporočili iz občine.

Referenduma ni mogoče razpisati, ker zakon o lokalni samoupravi občankam in občanom omogoča odločanje na naknadnem referendumu le o splošnih aktih občine oziroma njihovih posameznih določbah, so pojasnili v Občini Piran. Sklep, na katerega se nanaša pobuda, ureja konkreten pravni posel glede natančno določenih nepremičnin. Gre torej za posamični akt, ki ne more biti predmet naknadnega referenduma, so dodali.

V kabinetu župana so zapisali, da je takšno pravno stališče občini pisno potrdilo tudi ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.

"Ministrstvo je pojasnilo, da sklep o potrditvi osnutka pravnega posla ni splošni akt občine. Navedene nepremičnine so poleg tega že vključene v načrt ravnanja z občinskim nepremičnim premoženjem za letošnje leto, ki je sestavni del občinskega proračuna, o proračunu pa zakon referenduma izrecno ne dopušča," so navedli.

Zakon o lokalni samoupravi sicer določa, da župan pobudnika v osmih dneh obvesti, če pobuda ni pravilno oblikovana oziroma je v nasprotju z zakonom ali statutom, ter ga pozove, naj ugotovljeno neskladnost odpravi v nadaljnjih osmih dneh.

"V obravnavanem primeru pa težava ni v zapisu referendumskega vprašanja ali formalni nepopolnosti pobude. Pobudnika želita z referendumom razveljaviti sklep o konkretnem pravnem poslu. Tega z dopolnitvijo ali drugačnim zapisom vprašanja ne moreta spremeniti v splošni akt občine," so prepričani.

Občina Piran je pri odločitvi upoštevala sodno prakso upravnega sodišča, ki dopušča, da župan pobudnika ne pozove k odpravi neskladnosti, kadar je očitno in objektivno, da je ni mogoče odpraviti. V takem primeru mora izdati akt z vsemi obveznimi sestavinami ter pobudniku zagotoviti možnost sodnega varstva.

Piranski župan Andrej Korenika
Piranski župan Andrej Korenika
FOTO: Bobo

Ker je v tem primeru pravna ovira očitna in objektivna, je župan izdal formalni in obrazloženi sklep s pravnim poukom, v katerem je pojasnil, zakaj neskladnosti ni mogoče odpraviti s preoblikovanjem pobude, so navedli. Pobudnika lahko v osmih dneh od vročitve sklepa zahtevata, da odločitev župana preizkusi upravno sodišče.

"Čeprav zakon referenduma o tem sklepu ne dopušča, župan Andrej Korenika ne želi, da bi v zvezi z nadaljnjim ravnanjem z zemljišči nad Fieso ostal kakršenkoli dvom o volji občank in občanov. Občinskemu svetu bo zato predlagal, naj sklep o potrditvi osnutka pravnega posla razveljavi," so nazadnje še napovedali na občini.

Župan bo dopisno sejo predvidoma sklical naslednji teden.

V iniciativi nasprotujejo prodaji sedmih občinskih zemljišč v Fiesi. Poleg podpisov za referendum je predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros občini predal tudi 918 podpisov v podporo ljudski iniciativi.

Piran Fiesa Andrej Korenika referendum nepremičnine
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