Piranskemu akvariju grozi zaprtje, v času epidemije ostali brez vsakršne pomoči države

Slovenija bi lahko ostala brez svojega edinega morskega akvarija. Dobrih deset let po prenovi je akvarij tik pred zaprtjem, razlog za to pa so finančne težave. Gre namreč za tržno dejavnost javnega zavoda, zato so izpadli iz vseh svežnjev državne pomoči v času epidemije, ko so bili več kot pol leta zaprti. Če se ne bo našlo potrebnih 50 tisoč evrov, bodo jeseni zaprli vrata in izpraznili bazene.

