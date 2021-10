Slovensko morje ni veliko. Je pa izjemno bogato z življenjem. Ribe, raki, meduze, celo morski psi ... Kaj skriva pod gladino, nam razkriva piranski akvarij, ki bo z novim letom zaživel pod okriljem Univerze na Primorskem.

"Akvarij Piran vidimo kot dodano vrednost pri okrepitvi našega raziskovalnega dela morske biologije," pravi Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem in dodaja, da gre za rešitev, "saj bi v nasprotnem primeru lahko izpraznili bazene in zaprli vrata našega edinega akvarija. Za Gimnazijo, elektro in pomorsko šola Piran je bil pretežak finančni zalogaj."

Ravnatelj šole Borut Butinar pravi, da na takšen način življenje akvarija ni bilo več mogoče. "Je pa treba povedati, da je akvarij v odličnem stanju, dobro urejen, dobro vzdrževan in tudi, da je bil letos obisk zelo visok." Akvarij med vsemi turističnimi atrakcijami v piranski občini beleži najvišji obisk, a gre za tržno dejavnost srednje šole. Sam izplen pa zadostuje ravno za obratovanje, nikakor pa ne za vzdrževanje, ki je zelo drago. "Akvarij v bistvu ni bil vezan na naše poslanstvo šole in na naše izobraževalne programe, tudi zato z vsebinskega vidika akvarij ni sodil v okvir gimnazije, elektro in pomorske šole," pojasnjuje Butinar.

Akvarij je pod pomorsko šolo pristal, ker je ta nekoč imela program ribič in je bil tam del praktičnega pouka. A tega programa že trideset let ni več. Z univerzo bo več sinergije, pravijo. Ta ima tudi več sredstev, obeta pa se mu nadgradnja. "Po zgledu podobnih akvarijev v tujini, ki jih imajo univerze, bomo akvarij interaktivno opremili tudi s sodobnimi tehnologijami," je povedala rektorica Kutnarjeva.